Застройщики рассказали, какие квартиры подорожали в этом году

Стоимость квадратного метра в киевских новостройках в течение первого полугодия прибавила в цене 16,2% и составила $1705, а лидером роста оказалась недвижимость бизнес-класса.

Об этом рассказала менеджер по корпоративным коммуникациям City One Development Галина Мартыненко, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, во втором квартале рост цен на первичном рынке составил 9,3% - почти на столько жилье подорожало за весь 2018 год. При этом с 2014 по 2017 года наблюдалось снижение цен на рынке первички. Так цены падали от 24% до 3% в год. В 2018-19 гг наблюдался уже стремительный рост – от 10 и уже до 22%.

В 2020 году на фоне вспышки коронавируса рынок показал символическое снижение, но выстоял в кризис, а динамика этого года должна быть не меньшей 2019-го.

Описание: Жилье в этом году значительно выросло в стоимости Источник: pixabay.com Alt:

По данным компании, лидером роста была недвижимость из сегмента бизнес-класса. Жилье здесь подорожало за полгода на 22% до $2252 за "квадрат". Жилье комфорт-класса подскочило в стоимости на 17% до $1205 за "квадрат". Квартиры эконом-класса подорожали на 15% до $978 за "квадрат". Менее всего цены изменились в сегменте элит-класса – подорожание составило 9%, средняя стоимость квадратного метра здесь достигла $3571.

Стоит подчеркнуть, что ранее на рынке наибольшим спросом пользовались квартиры эконом-класса, теперь за год он сократился с 18% до 15% и тенденция по нему сохраняется.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным Госстата цены на жилье в Украине во втором квартале выросли на 14% по сравнению с таким же периодом в 2020 году.