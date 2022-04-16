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В Украине возобновили работу почти все заводы по производству окон

Владимир Гришенко 16.04.2022 18:43

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В Украине по состоянию на сегодняшний день возобновили работу более 80% мощностей по производству окон.

Об этом рассказал директор Ассоциации участников рынка окон и фасадов Алексей Бубнов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, еще в марте выпускали продукцию единицы, лишь до 10% от обычной загрузки. Сегодня уже более 80% предприятий снова работают. Десятая часть заводов оказались в оккупированных территориях, ряд других располагаются в зоне активных боевых действий.

Эксперт отметил, что пока производители имеют достаточные запасы комплектующих, профилей и стекол, но в ближайшем будущем, когда начнется обвальная потребность в окнах, не исключено, что возникнет острый дефицит.

Описание:

Производители окон возобновляют работу

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Так, в сложной ситуации окажутся производственные линии, использующие импортные комплектующие. "Оконный профиль - позиция, которую нельзя быстро заменить, потому что придется перестраивать технологические процессы и логистические цепочки. Такие паузы недопустимы при стрессовом спросе", - рассказал Бубнов.

По его оценкам, стоимость производственных линий, в зависимости от степени автоматизации, стартует от $300-400 тысяч и до $3-4 млн. Оконные производства создают от 20-30 до 160-250 рабочих мест. Эксперт подчеркнул, что некоторые производители продолжают работать на экспорт, несмотря на сложности из-за военных действий.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине начались восстановительные работы. Убытки Украины от вторжения россии составляют примерно триллион долларов США. Однако, премьер считает, что все потери удастся восполнить за счет арестованных кремлевских активов.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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