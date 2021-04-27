В Украине количество рисковых новостроек снизилось до 52%

В крупнейших городах Украины количество новостроек с января 2020 года по март 2021 года выросло на 28%, при этом количество рисковых объектов незначительно снизилось до 52%. Об этом говорится в исследовании, которое провела компания Monitor.Estate.

Как сообщили в компании, за этот период построили порядка 390 новых объектов. Лидером традиционно стал Киев – 109 объектов, на втором месте расположился Львов – 90 объектов, Одесса – 75 объектов, Киевская область – 70 объектов, Днепр – 25 объектов, Харьков – 21 объект. При этом ввести в эксплуатацию удалось меньше половины – лишь 160 новостроек. Здесь лидером оказалась Киевская область – 41 объект, Львов – 38 объектов и в Киеве – 36 объектов.

В ходе исследования было выяснено, что за указанный период более 26% новостроек возводятся без разрешительных документов на ведение строительных работ – 104 объекта. Еще 38% строится на земле без соответствующего целевого назначения или же участок еще не сформирован. Общее число рисковых новостроек составило 52%.

Описание: Реформа ГАСИ не повлияла на количество рисковых новостроек Источник: pixabay.com Alt:

"По нашим данным, к сожалению, реформа ГАСИ существенно не повлияла на количество рисковых новостроек. На сегодня процент таких объектов составляет 52% по сравнению с 2019 годом было 55%. Даже наоборот - отсутствие ахрбудконтроля дало толчок появлению такого количества новостроек в крупнейших городах Украины", - заявил соучредитель Monitor.Estate Владимир Копоть.

Как сообщали НЕРУХОМІ, глава исполкома Национального совета реформ Микхэил Саакашвили заявил, что в выдаче строительных разрешений были приняты "революционные изменения", что в конечном итоге приведет к падению цен на недвижимость.