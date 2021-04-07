Саакашвили спрогнозировал обвал цен на недвижимость в Украине

В выдаче строительных разрешений были приняты "революционные изменения", что в конечном итоге приведет к падению цен на недвижимость.

Об этом написал глава исполкома Национального совета реформ Микхэил Саакашвили на своей странице в Facebook.

По его словам, итогом принятых решений станет не только поэтапное удешевление стоимости квадратных метров жилья, но и улучшится качество самого строительства. При этом это будет способствовать развитию экономики государства, так как увеличится количество рабочих мест и вырастет соответственно приток инвестиций.

Саакашвили рассказал, что согласно недавно принятому постановлению Кабинета министров, плановая проверка объектов строительства будет осуществляться автоматически с помощью единой электронной системы. Это новшество не позволит инспекторам проверять все подряд новостройки, которые им вздумается.

А для каждой категории объектов определен конкретный перечень вопросов, которые должен проверить инспектор во время проверки. "Инспекторы больше не смогут придумывать нелепые причины, чтобы не принимать объект в эксплуатацию и обилечивать застройщиков", - прокомментировал чиновник.

Также изменится и процесс принятия в эксплуатацию объектов категории СС2 и СС3. Если сегодня, по словам Саакашвили, осмотру подлежат все без исключения объекты, то в скором будущем осмотр будет осуществляться только в том случае, если он отнесен к объектам высокой степени риска или в электронной системе отсутствуют необходимые сведения. А правоохранительные органы смогут провести проверку, если на это будет разрешение суда.

Если застройщику отказали в принятии объекта в эксплуатацию, он сможет обратиться в Госинспекцию градостроительства и архитектуры, которая разберется с законностью принятого решения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, президент Владимир Зеленский исключил Микхэила Саакашвили из состава Координационного совета по решению проблем в градостроительстве. Соответствующий указ №87/2021 глава государства подписал 4 марта.