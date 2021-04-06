В Украине хотят объединить Государственное ипотечное учреждение и Укрфинжилье

Для реализации президентской инициативы по развитию ипотеки депутаты Верховной Рады разработали законопроект №5308, который должен объединить Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) и Украинскую финансовую жилищную компанию (Укрфинжилье).

Как сообщает Укринформ, документ разработал глава комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов. Как сообщается, цель законопроекта – создать единую организацию с "мощным ресурсом", способной улучшить ситуацию с жилищным вопросом в Украине.

"Целесообразность присоединения ГИУ к Укрфинжилью объясняется тем, что конечной целью законопроекта является концентрация финансовых ресурсов для введения эффективных и действенных единых подходов внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем", - говорится в сообщении.

Описание: Как решают в Украине вопрос с жильем Источник: pixabay.com Alt:

После того, как законопроект будет принят, это даст возможность выдать около 8 тысяч ипотечных кредитов. Кроме того, 12 тысяч квартир купят в рамках лизинговой программы.

Согласно официальным данным, около 650 тысяч семей в Украине состоят на учете на получение жилья, не считая 1,5 млн переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году Кабмин поручил Минфину создать Украинскую финансовую жилищную компанию для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов. В Украине также с 1 марта запустили госпрограмму "Доступная ипотека 7%". За месяц ею воспользовались 59 раз.