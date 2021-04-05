"Доступная ипотека 7%": подведены итоги работы программы за месяц

За месяц работы государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписали 59 договоров.

Соответствующую информацию по состоянию на 2 апреля предоставили в Фонде развития предпринимательства, сообщила представитель президента и член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова.

Так, согласно предоставленной информации, в банки, которые работают по данной программе, поступило 212 заявок. Согласовали приблизительно 28% заявок на 43 млн гривен. 6% заявок финучреждения отклонили, остальные находятся в процессе обработки. Средний кредит составил 739 тысяч гривен. В программе принимают участие 9 банков, но кредиты пока выдали только 7: ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Альянс, Укргазбанк, Банк Глобус, ОТП Банк, Кредобанк.

Большинство кредитов украинцы оформляли для покупки недвижимости в Киевской области, в Киеве и Харьковской области.

Как сообщали НЕРУХОМІ, госпрограмма "Доступная ипотека 7%" стартовала 1 марта. В этот день Укргазбак, ОТП Банк и банк "Глобус" выдали первые три кредита украинцам на покупку жилья.

Согласно условиям, кредит можно будет получить сроком до 20 лет, с минимальным первым взносом 15% стоимости предмета ипотеки. Максимальный размер комиссии за предоставление и обслуживание кредита составляет 0,5% от суммы кредита и дополнительно 0,5% годовых гарантии Фонда в случае использования.