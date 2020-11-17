Кабмин поручил создать финансовую жилищную компанию

Кабинет министров поручил Министерству финансов создать ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов.

Соответствующее постановление Кабмина было обнародовано на правительственном портале во вторник, 17 ноября.

Согласно ему, указанная компания должна также предоставлять услуги финансового лизинга по объектам недвижимости, финансовых кредитов финучреждениям для выдачи ипотек физическим лицам.

Описание: В Украине хотят решить вопрос с доступным жильем Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине в третьем квартале этого года значительно вырос спрос на ипотечные кредиты. Как подчеркнули в НБУ, спрос на ипотеку показал самый внушительный рост за семь лет. В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2013 году. Регулятор считает, что причиной этому могло послужить ослабление карантинных ограничений, введенных вследствие эпидемии коронавируса, а также снижение ипотечных ставок в стране.

При этом в Нацбанке считают, что в Украине должны скоро измениться принципы выдачи ипотечных кредитов. Так, финучреждения вскоре будут учитывать доходы украинцев при заключении кредитных договоров.