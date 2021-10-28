В ГНС рассказали, как застройщики "экономят" на налогах: потери на миллиарды

В Украине застройщики зачастую используют физических лиц, чтоб "сэкономить" на налогах при продажах квартир.

Об этом рассказал и. о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников, передает "Экономическая правда".

По его словам, таким образом уклоняется от уплаты налогов каждый пятый застройщик. В итоге бюджет недополучает миллиарды гривен. "И это достаточно консервативная оценка", - отметил Олейников.

Как известно, сегодня физлица освобождены от уплаты налогов с продажи одного объекта недвижимости в год. С продажи каждого второго и последующего объектов недвижимости нужно платить налог на доходы физлиц по сниженной ставке 5%. И, как отметил главный налоговик, эта схема широко используется строительными компаниями, уменьшая таким образом свои обязательства по налогу на прибыль.

В принятом в первом чтении налоговом законопроекте №5600 ущерб для бюджета от использования этой схемы планировали минимизировать.

Описание: Застройщики часто недоплачивают налоги при продаже жилья Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, из "ресурсного" законопроекта №5600 таки убрали норму, которая касалась обложения налогом на добавленную стоимость вторую и последующую продажу жилья.

По словам замглавы градостроительного комитета в Верховной Раде Елены Шуляк, эта норма по НДС пагубно могла повлиять на весь рынок, развитие ипотеки и на экономику страны в целом. Согласно документу, власти хотели обложить налогом на добавленную стоимость весь первичный рынок жилья. Исключением составили бы только квартиры, которые строилось на деньги из бюджета.