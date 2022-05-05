В Евросоюзе могут запретить россиянам покупать недвижимость

В Еврокомиссии в рамках санкций против россии рассматривают вариант с запретом для россиян покупки недвижимости в странах ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на полученные документы.

В частности, в нем идет речь о запрете проведения сделок с недвижимостью гражданами, жителями и юридическими лицами рф. Также им хотят запретить продавать или передавать уже приобретенное жилье и права собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории союза, или долей в предприятиях коллективного инвестирования, обеспечивающих доступ к такому недвижимому имуществу.

Описание: В ЕС готовят новые запреты для россиян Источник: pixabay.com Alt:

Указанный запрет должен распространяться на россиян, не являющихся гражданами Евросоюза и не имеющих вида на жительство. Между тем, дана мера не касается тех, кто уже имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

По данным издания, Еврокомиссия может рассмотреть этот документ уже на этой неделе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Евросоюзе рассматривают возможность финансирования Украины за счет активов российских олигархов, которые оказались под санкциями, а также для последующего восстановления нашего государства после войны.

Как известно, россия вторглась на территорию Украины 24 февраля рано утром, вследствие чего Евросоюз наложил масштабные санкции на активы представителей российского бизнеса и властей, были арестованы частные самолеты, яхты, элитная недвижимость.