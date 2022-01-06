Украинцы рассчитывают купить жилье за имеющиеся средства без ипотеки

В этом году большинство украинцев будут покупать жилье на первичном рынке за те средства, которые есть у них в наличии, не особо рассчитывая на ипотечные программы.

Такой прогноз сделал управляющий партнер девелопера Concept Group Михаил Подвысоцкий, сообщили ресурсу НЕРУХОМІ в пресс-службе компании.

По его словам, 55% покупателей рассчитывают лишь на те средства, которые есть в их распоряжении (за накопления или с помощью продажи старого жилья и покупки нового с лучшими условиями). 35% инвесторов будут готов воспользоваться программами рассрочки от застройщиков и только 10% рассчитывают на покупку новой квартиры с помощью ипотеки.

Подавляющее число покупателей (порядка 85%) – это люди от 25 до 45 лет, 15% - категория от 45 до 60 лет. Говоря о "портрете" покупателя, Подвысоцкий считает – что 40% будут относиться к людям, занятых в IT-сфере, 30% менеджеры средней и высших звеньев в области ритейла, логистики и розничной торговли. 20% покупателей – это дизайнеры, маркетологи и работники творческих профессий. 10% - украинцы, работающие за границей, либо иностранцы, проживающие в Украине.

Девелоперы полагают, что в 2022 году в тренде будет не только благоустройство прилегающих территории, а создание целостных экосистем, которые смогут объединить инновации, развитую инфраструктуру, природную среду, комфортность проживания. При этом застройщики, реализуя проекты, постараются учитывать интересы потенциальных покупателей, создавая отдельные дома под потребности конкретных целевых групп.

" Такие объекты следует считать новыми "городами-спутниками", возведение которых будет органично вплетено в существующую окружающую среду", - добавил Подвысоцкий.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинцы не спешат оформлять ипотеку, использовать льготную президентскую программу с 7% годовых. В свою очередь глава правления ОТП Банка Владимир Мудрый заметил, что на рынке наблюдается катастрофический разрыв между согласованными кредитами и выданными.