Банкир рассказал о катастрофической ситуации на рынке ипотеки

На рынке ипотеки наблюдается катастрофический разрыв между согласованными кредитами и выданными.

Об этом заявил глава правления ОТП Банка Владимир Мудрый в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, несмотря на то, что количество заявок на получение ипотечных кредитов растет, общий объем их выдачи остается на прежнем уровне. "Разрыв между тем, что банк согласовывает и что выдает, просто катастрофический. То есть мы согласовываем людям кредит, но за финальной сделкой они часто не возвращаются", - рассказал банкир.

Описание: В ОТП Банке рассказали о ситуации на рынке ипотеки Источник: pixabay.com Alt:

Мудрый подчеркнул, что ипотечный рынок не развивается уже несколько месяцев, при том что буквально еще в начале года демонстрировал неплохие темпы роста. Но с повышением учетной ставки и предпосылок роста инфляции, выдача ипотечных кредитов застопорилась.

Также он отметил, что у клиентов банка изменился алгоритм в поведении: если раньше украинцы сначала находили квартиру, а затем искали банк, который мог бы выдать кредит на оптимальных условиях, то теперь сначала ищут деньги, а затем уже жилье.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным Национального банка Украины, финучреждения в ноябре выдали 963 ипотечных кредита на 774 млн гривен. При этом, как оказалось, украинцы почти не оформляют ипотеку на жилье на первичном рынке. Как стало известно, преимущество вторичного рынка выросло уже до 90%.