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Украинские застройщики предоставили отсрочку по платежам

Владимир Гришенко 02.03.2022 22:56

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В Украине девелоперские компании в связи с войной приняли решение приостановить требования по всем платежам, связанным с оплатой купленного жилья.

Как сообщает Интерфакс-Украина, представители KAN Development рассказали, что приостанавливаются требования относительно платежей и снятии пени и штрафов сроком на три месяца. О возможности приостановить выплаты по рассрочке сообщили в компании Stolitsa Group.

Описание:

Застройщики пошли навстречу клиентам

Источник:

primelaser

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Застройщик Futura Hata также сообщил клиентам, купившим жилье в ЖК Edeldorf Hills, о приостановке требований по платежам и отмене начисления пени и штрафов с 24 февраля. Не начислять штрафные санкции за просрочку платежей по рассрочке приняла группа компаний DIM.

Приостановил платежи по договорам рассрочки и начисление штрафов Киевгорстрой.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Россия атаковала Украину в четверг, 24 февраля, около 5 утра. По многим украинским объектам были нанесены ракетные удары. Позже оккупанты атаковали жилые дома. Так, среди прочих пострадал ЖК на Лобановского, высотка на Кошица, 7а.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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