Реформа ГАСИ: роль экспертов будет расширена

Обязанности экспертов будут более расширены после внедрения реформы в строительной сфере.

Об этом заявила глава рабочей группы по доработке законопроекта по реформированию градостроительства Елена Шуляк, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, раньше эксперты были не обязаны проверять градусловия и соответствие проекта целевому назначению земли. "Теперь удастся "работать на опережение", чтобы после завершения строительства не пришлось вносить объект в список проблемных", - объяснила она.

Разрабатываемый законопроект предполагает учет правильности определения кода объекта в соответствии с классификатором видов целевого назначения земельных участков, видов функционального назначения территорий, зданий, сооружений и соотношения между ними и правильности расчета классов последствий. Экспертиза проверит соблюдение норм пожарной безопасности, защиты окружающей среды, энергоэффективность зданий.

Описание: У экспертов прибавится задач Источник: ndlse.com.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, регистрировать права на начало строительства будут нотариусы и госрегистраторы, однако проверкой проектной документации они заниматься не будут. У них будет лишь одна функция – регистрационная. Что касается документации проектов, то ее проверка ляжет на плечи специализированных экспертных организаций. Именно они будут нести повышенную административную, материальную и уголовную ответственность.

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создал рабочую группу, которая займется доработкой законопроекта о реформировании ГАСИ.