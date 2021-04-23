Реформа ГАСИ: как будет работать регистрация на начало строительства

Регистрировать права на начало строительства будут нотариусы и госрегистраторы, однако проверкой проектной документации они заниматься не будут.

Об этом заявила народный депутат, замглавы парламентского комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк, комментируя новую концепцию строительной реформы, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, у государственных регистраторов и нотариусов будет лишь одна функция – регистрационная. Что касается документации проектов, то ее проверка ляжет на плечи специализированных экспертных организаций. Именно они буду нести повышенную административную, материальную и уголовную ответственность.

Шуляк рассказала, что сегодня не все документы внесли в Госреестр вещных прав, который ведется с 2103, а его основная архивная составная часть – это реестр прав собственности на недвижимое имущество – с 2002 года.

Поэтому нотариусы и госрегистраторы будут по просьбе заказчика вносить в электронный реестр данные, которые зафиксированы в бумажном документе.

Описание: Нотариусы будут Регистрировать права на начало строительства Источник: esonance.ua Alt:

Зарегистрировать документы для объектов класса последствий СС1 можно будет через портал "Дія", через нотариуса или подать документы в ЦПАУ. Здесь после обработки информация поступит государственному регистратору, который работает на соответствующей территории.

Депутат напомнила, что кроме документа, разработанного Минрегионом, в парламенте зарегистрировали еще пять проектов закона о реформировании градостроительства. Координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве рекомендует выбрать из них лучшие идеи для создания единого законопроекта, который должен быть доработан и зарегистрирован в Раде до лета.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Минрегионе ранее рассказывали, что в начале этого года была разработана новая концепция реформы, которая, как считают в министерстве, вводит более эффективное регулирование в системе органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.