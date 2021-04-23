Реформа ГАСИ: как будет работать регистрация на начало строительства

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Регистрировать права на начало строительства будут нотариусы и госрегистраторы, однако проверкой проектной документации они заниматься не будут.
Об этом заявила народный депутат, замглавы парламентского комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк, комментируя новую концепцию строительной реформы, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, у государственных регистраторов и нотариусов будет лишь одна функция – регистрационная. Что касается документации проектов, то ее проверка ляжет на плечи специализированных экспертных организаций. Именно они буду нести повышенную административную, материальную и уголовную ответственность.
Шуляк рассказала, что сегодня не все документы внесли в Госреестр вещных прав, который ведется с 2103, а его основная архивная составная часть – это реестр прав собственности на недвижимое имущество – с 2002 года.
Поэтому нотариусы и госрегистраторы будут по просьбе заказчика вносить в электронный реестр данные, которые зафиксированы в бумажном документе.
Нотариусы будут Регистрировать права на начало строительства
esonance.ua
Зарегистрировать документы для объектов класса последствий СС1 можно будет через портал "Дія", через нотариуса или подать документы в ЦПАУ. Здесь после обработки информация поступит государственному регистратору, который работает на соответствующей территории.
Депутат напомнила, что кроме документа, разработанного Минрегионом, в парламенте зарегистрировали еще пять проектов закона о реформировании градостроительства. Координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве рекомендует выбрать из них лучшие идеи для создания единого законопроекта, который должен быть доработан и зарегистрирован в Раде до лета.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Минрегионе ранее рассказывали, что в начале этого года была разработана новая концепция реформы, которая, как считают в министерстве, вводит более эффективное регулирование в системе органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
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