Создана рабочая группа, которая доработает законопроект о реформе ГАСИ

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создал рабочую группу, которая займется доработкой законопроекта о реформировании ГАСИ.

Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Минрегиона.

Как сообщается, в комитете решили таким образом поддержать рекомендации участников круглого стола. Возглавила рабочую группу народный депутат Елена Шуляк. В ее состав вошла заместитель главы Минрегиона Наталья Козловская. Также сюда должны войти еще парламентарии, представители Минюста и Минцифры.

Рабочая группа должна учесть и обобщить все предложения, высказанные в отношении законопроекта о реформировании градостроительной сферы, чтобы в конечном итоге представить финальный документ на рассмотрение Верховной Рады.

Описание: Строительная реформа продвигается в Украине Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, 28 апреля в профильном комитете ВРУ прошел круглый стол, на котором подняли вопросы реформирования градостроительства. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявлял ранее, что после того, как комитет доработает проект закона, его зарегистрируют в парламенте и рассмотрят народные депутаты. Чиновник подчеркнул, что представленная недавно концепция законопроекта является результатом сотрудничества на базе Минрегиона с участием парламентариев, Ассоциации городов Украины, Офиса простых решений и результатов, Конфедерации строителей Украины, представителей строительного рынка и экспертной среды.