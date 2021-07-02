Рада рассмотрела законопроекты по реформе в строительстве: что теперь изменится

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроекты №№ 5655 и 5656, которые направлены на комплексное реформирование градостроительной сферы.

Как сообщается на сайте парламента, за них проголосовали 309 и 325 народных депутатов соответственно. Глава Минрегиона Алексей Чернышов поприветствовал решение Верховной Рады, отметив, что принятие этих законов обеспечит прозрачность процедур в строительстве, что "позволит побороть коррупцию, и максимально автоматизировать услуги в этой области". Министр поблагодарил за сотрудничество парламентариев, представителей Ассоциации городов, Конфедерации строителей Украины, представителей строительного рынка.

Описание: Продолжение реформы градостроительства Источник: nerukhomi.ua Alt:

Так, по словам Чернышова законопроект №5655 минимизирует бумажный документооборот за счет цифровизации многих процессов, разграничит градостроительный контроль и государственный градостроительного надзор, даст органам местного самоуправления возможность контролировать объекты строительства. Законопроект №5656 должен обеспечить комплексную реформу системы архстройконтроля и системы предоставления административных услуг по регистрации в сфере градостроительной деятельности.

В свою очередь архитектор Анна Курий отметила, что принятые законотворческие нормы фактически уничтожают профессию архитектора как таковую.

"Если раньше по умолчанию авторство принадлежало архитектору – автору проекта, то сейчас все права у Заказчика, считай застройщика. Застройщику предоставлено исключительное право изменять архитектора хоть сто раз на одном объекте, вносить изменения в проектную документацию самостоятельно без всяких согласований с автором проекта", - написала она.

Кроме того, эксперт сообщила, что застройщики получат больше свободы, поскольку контроль на рынке будут осуществлять ФЛП, которые, вероятно, будут создавать сами же строительные компании.

"Вместо взяток в ГАСК теперь застройщик будет официально платить за градостроительный контроль том, кого он выберет на рынке. Что нужно, чтобы стать субъектом градостроительного контроля? Создать ЧП, взять по договорам ГПХ (даже не на работу) трех сертифицированных инженеров – и вуаля", - написала Курий.

Как сообщали НЕРУХОМІ, после внедрения реформы в строительной сфере обязанности экспертов будут более расширены. Разрабатываемый законопроект предполагает учет правильности определения кода объекта в соответствии с классификатором видов целевого назначения земельных участков, видов функционального назначения территорий, зданий, сооружений и соотношения между ними и правильности расчета классов последствий. Экспертиза проверит соблюдение норм пожарной безопасности, защиты окружающей среды, энергоэффективность зданий.

А вот регистрировать права на начало строительства будут нотариусы и госрегистраторы, однако проверкой проектной документации они заниматься не будут. У них будет лишь одна функция – регистрационная.