Обзор работы ГАСИ за неделю: введен в эксплуатацию лишь один объект

Государственная архитектурно-строительная инспекция в период с 22 по 25 июня приняла в эксплуатацию лишь один объект, при этом было отказано двум объектам и отказано в выдаче разрешений трем объектам. Более подробно читайте в еженедельном обзоре по жилым комплексам (ССЗ), подготовленном ресурсом НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ Источник: nerukhomi.ua Alt:

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК на ул. Николая Кибальчича, 1 в Днепровском районе Киева, заказчик - ООО "Консалтинговая группа "БИЗНЕС". Это уже второй отказ по данному объекту.

Основания для отказа: не представлена выписка (выписки) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество относительно зданий, которые подлежат демонтажу при строительстве объекта, не представлено согласие собственника зданий и сооружений, подлежащих демонтажу; предельно допустимая этажность объекта строительства составляет 24 этажа, а в соответствии с чертежами утвержденной проектной документации запроектировано двухуровневые квартиры на 25 и 26 этажах.

По данным аналитической системы YouControl, по номеру телефона заказчика значится еще 12 компаний, среди которых есть ООО "АЗИЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП", которое было девелопером ЖК Современный квартал на проспекте Любомира Гузара (Космонавта Комарова), 9-Б в Соломенском районе Киева.

2. ЖК Лидерсовский от ОдесаБуд на ул Лидерсовской, 7 и 9 в Приморском районе Одессы. Отказ предоставлено на строительство гостиницы с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом оказания первой медицинской помощи и реабилитационным центром, в пределах земельных участков, находящихся в аренде, за счет сноса находящихся в собственности объектов недвижимости.

Основания для отказа: отсутствует информация об отсутствии потребности в технических условиях по теплоснабжению; не представлен план трасс внешних инженерных сетей в масштабе 1:200; копии документов не утверждены всеми заказчиками.

3. ЖК на ул. Электротехнической, 43 в Деснянском районе Киева от ДСК-ЖИТЛОБУД. Это уже второй отказ по данному объекту.

Основания для отказа: не представлены технические условия по теплоснабжению; проектная документация разработана до получения исходных данных; не соблюдены санитарно-защитные зоны; не соблюдены требования по максимально допустимой плотности населения; не соблюдены требования относительно размеров площадок в составе придомовой территории; не обеспечено нормативное количество машино-мест; предоставленный договор № 20ТН о предоставлении услуг по техническому надзору не соответствует требованиям (отсутствуют реквизиты договора – дата); спроектированы наземные 4-этажные автоматизированные гаражи предназначены для хранения 100 и 300 машино-мест. Однако, согласно предоставленным чертежам, автоматизированные гаражи являются 15- и 26-этажными, согласно высотным отметкам 42,68 м и 70,15 м, что является нарушением требований ГСН.

Принято в эксплуатацию

ЖК Bartolomeo Resort Town от Ривер Таун Девелопмент на ул. Набережной Победы, 7 в Днепре. Объект введен в эксплуатацию, как отель в 2019 году. Сейчас отель реконструирован под жилой дом.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК San Francisco Creative House от Saga Development на просп. Победы, 67 в Святошинском районе Киева (II, III очередь).

Основания для отказа: не представлены акты испытания оборудования, инженерных систем и сетей, другая документация, предусмотренная нормативными документами на выполнение конкретного вида строительных работ; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не опробовано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

2. ЖК Городок Липки от Ярковица по ул.Гетьмана Мазепы, 164 в Ивано-Франковске (XXII очередь - детский сад).

Основания для отказа: не представлена ​​исполнительная документация: общий журнал работ, журнал авторского надзора, журнал входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования и специальные журналы, что делает невозможным установление достоверности сведений в представленных документах и ​​соответствия объекта проектной документации, требованиям строительных норм, стандартов и правил. Визуально установлено, что не выполнены все работы (не выполнены отделочные работы стен и пола в помещениях общего пользования, не выполнены работы по установке электроосвещения, электрооборудования, не установлено сантехнические приборы во всех соответствующих помещениях, не закончены работы по отделке лестничных клеток, не установлены перила на лестничных маршах, не выполнены работы по благоустройству территории, не выполнены работы по созданию условия для пожарной безопасности, нет пожарных щитов и узлов для подключения пожарных гидрантов).