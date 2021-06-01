Обыски в горсоветах и попытка "заменить" Генплан Киева: чем запомнился май

Так уж вышло, что в мае почти все внимание было приковано к событиям, разворачивающихся в стенах Киевсовета. Сотрудники правоохранительных органов "кошмарили" обысками различные департаменты и коммунальные организации, в это время местные депутаты принимали судьбоносные для столицы решения. Об этом и немного другом читайте в свежем обзоре за май от ресурса НЕРУХОМІ.

Горсоветы под прицелом правоохранительных органов

Описание: СБУ устроила обыски в органах местного самоуправления Источник: ssu.gov.ua Alt:

Май для многих запомнился небывалым количеством обысков, которые прошли главным образом в департаментах КГГА. За 10 дней мая 2021 года правоохранительные органы постучались к столичным властям в разы больше, чем за весь 2020 год.

Но кроме киевских госструктур следственные дела проводились и в горсовете Одессы.

Обыски из-за строительства возле Киево-Печерской Лавры

В Департаменте государственного архитектурно-строительного контроля КГГА пришли по делу о строительстве шестиэтажного офисного комплекса в буферной зоне Киево-Печерской Лавры по улице Редутной, 6.

Как рассказали в прокуратуре, уголовное производство начато по факту возможных противоправных действий государственного регистратора, что привело к незаконной регистрации права собственности на незавершенный объект строительства на Редутной. Кроме этого, предметом расследования является полнота выполнения своих обязанностей должностными лицами КГГА, которые не остановили это строительство.

Так, объект возвели в Центральном историческом ареале Киева, вопреки требованиям приказа Минкульта и моратория на новое строительство в буферной зоне Киево-Печерской Лавры. Согласно градостроительным условиям, застройщик имеет право построить на этой территории жилой дом не более 4-х этажей.

В свою очередь столичные власти заявили, что получили уже зарегистрированную декларацию о начале выполнения строительных работ в 2014 году от ГАСИ. Потом именно департамент в 2017 году попытался отменить регистрацию декларации, требуя остановить строительство на объекте. В судах столичные власти требовали также снести незаконную постройку.

В КГГА заявили, что заказчик строительства получил от департамента предписания, которые впоследствии были отменены решением Окружного административного суда. Затем заказчик строительства намеренно избегал проверок, в связи с чем городские власти неоднократно обращались в правоохранительные органы.

Заказчиком этого строительства является гражданка Пономаренко Т. С., проживающая в переулке Панфиловцев, 6. По информации сайта "Градостроительного кадастра Киева", по ул. Редутная, 32, гражданке Пономаренко 24 марта 2014 года была выдана Декларация о начале выполнения строительных работ № КВ083140830188ск на строительство жилого дома. Также подтверждается выдача в 2014 году соответствующих ГУО.

Обыски в Спецжилфонде

В офисе коммунального предприятия "Спецжилфонд" прошли следственные действия

в рамках уголовного производства по факту хищения 10,5 млн гривен. Коммунальная организация в 2018-2020 гг заключила ряд договоров с подрядными организациями по выполнению строительных работ. В итоге руководство частной фирмы и чиновники "Спецжилфонда" вступили в сговор: акты выполненных работ подписали, деньги были потрачены, а сами работы, фактически, не были выполнены. Обыски провели как в помещении коммунального предприятия, так и в офисах подрядных организаций.

Мэр Киева Виталий Кличко в одном из своих интервью заявил, что связывает действия правоохранителей с попыткой внедрить в Киеве исполкомы, которые сделают город независимым от Банковой.

"Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича!", - пожаловался мэр.

В прокуратуре сообщили, что по результатам проведенных следственных действий вручены уведомления о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам и руководителям департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий.

Обыски в Одесском горсовете

Правоохранительные органы 20 мая наведались и в Департаменте архитектуры и градостроительства Одесского горсовета. Здесь обыски были связаны со строительством жилых комплексов компаниями Гефест, Будова и группой компаний Пространство.

Следствие установило, что в период с 2018 года и по сегодняшний день сотрудники Департамента ГАСИ в Одесской области за взятки выдавали сертификаты и вводили в эксплуатацию недостроенные ЖК. Как стало известно ресурсу НЕРУХОМІ, речь идет о жилых комплексах Пространство на Донского, Пространство на Маячном, апарт-комплексах Морская резиденция и Калипсо. Указанные объекты возводятся на землях рекреационного назначения, с нарушением требований законодательства и градостроительной документации.

Согласно статьям Земельного Кодекса Украины, земли рекреационного назначения должны использоваться для организации отдыха населения, туризма и проведения спортивных мероприятий. На этих землях запрещается деятельность, препятствующая использованию их по назначению.

Как будут развиваться ситуация в городских советах, следите в новостях НЕРУХОМІ, мы оперативно будем отслеживать для Вас все самое важное.

Как обойтись без Генплана

Описание: Столичные власти решили упростить жизнь застройщикам Источник: pixabay.com Alt:

Киевсовет на своем заседании 13 мая принял нестандартное решение, которое позволит строительным компаниям работать по самостоятельно составленным планам территории. В КГГА утверждают, что это поможет определить перспективы развития инженерно-транспортной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности отдельных территорий столицы.

"Ведь отсутствие утвержденных планов зонирования и детальных планов территорий приводит к не сбалансированному развитию территорий в столице", - заявил главный архитектор Киева Александр Свистунов.

А вот общественность была совершенно другого мнения. В частности, представители организации "Чесно" заявили, что нововведение Киевсовета даст возможность недобросовестным застройщикам узаконить незаконное строительство в столице в промышленных и зеленых зонах.

По словам активистов, киевским депутатам "не терпится из лоскутных ДПТ "сшить" Киев без стратегического документа – без нового Генплана. При этом ряд уже принятых ДПТ противоречат действующему Генплану.

Депутаты городского совета очевидно забыли, что по закону сначала разрабатывается историко-архитектурный опорный план, а уже на основе него принимается стратегический документ – генеральный план города. Именно он определяет, как будет использоваться территория в городе глобально, где промзона, где жилая или общественная застройка и тому подобное. Уже только после Генплана должны разрабатываться ряд детальных планов территорий.

Ранее основатель архитектурного бюро MASA architects и бывший партнер MAXWAN Architects + Urbanists Хироки Мацуура предупредил, что Киев будет обезображен, если власти столицы в срочном порядке не примут план развития города. Причем ситуация с хаотичной застройкой, по словам архитектора, наблюдается уже последние 20 лет.

"Поэтому я бы не винил девелоперов – они просто делают свою работу. Проблема заключается в отсутствии плана, а это ответственность местных органов власти", - резюмировал эксперт.

Битва за Оболонь

Описание: Митинг под КГГА против застройки Минского массива Источник: facebook.com/chesno.movement Alt:

Аффилированная со Stolitsa Group компания "Датолит", несмотря на колоссальное сопротивление со стороны общественности, продолжает упорно проталкивать в Киевсовете детальный план территорий Минского массива. После того, как депутаты провалили голосование по этой инициативе 23 апреля, его продолжают выносить на повестку дня. Впрочем, Киевсовет переносит голосование по данному вопросу. По некоторым слухам столичные власти не спешат принимать скандальный документ в связи массовыми обысками, о которых мы писали выше.

Кроме того, Госпредприятие "Агрокомбинат Пуща-Водица" 19 мая подало шесть исков к компаниям, связанным со Stolitsa Group, о признании недействительными инвестиционных договоров о застройке около 300 га земли в Киеве, в том числе и Минского массива.

Договор с компанией "Датолит", который предусматривает застройку Минского массива в Оболонском районе, вызвал большой резонанс в обществе. Документ дает возможность использовать 32 га земель в пределах улиц Кондратюка, Калнышевского, а также северной и западной части леса Пущи-Водицы под многоэтажную жилую застройку.

Отметим, что с 18 февраля должность генерального директора агрокомбината занимает Юрий Ионанов, который является школьным другом мэра Киева, а также бывшим руководителем благотворительной организации Klitschko Foundation (Фонд Кличко) и ООО "Северная инвестиционная группа" (конечный бенефициар – Владимир Кличко).

Фонд госимущества, которому в 2019 году перешло управление агрокомбинатом, попросил мэра Киева Виталия Кличко отложить решение с утверждением ДПТ до принятия судебных решений.

Как уже всем известно, руководит ООО "Датолит" Наталья Угрин, собственник – Владислава Молчанова, она же владелица компании Stolitsa Group.

ЖК 50Avenue. Внезапные сложности в Киевсовете

Описание: ЖК 50Avenue Источник: Alt:

Киевсовет так и не смог утвердить решение, которое позволило бы выкупить участок по проспекту Победы, 50а в Шевченковском районе столицы, на котором неспешно строится ЖК 50Avenue, несмотря на полное отсутствие разрешительных документов.

Выкуп земельного участка поддержала комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Как отметил ее глава Михаил Терентьев, чтобы реализовать данную инициативу необходимо последовательно сделать несколько шагов. Согласно нормам закона, нужно сообщить владельцам участка о намерениях властей города, затем провести экспертную оценку и составить предложение по выкупу. Но в итоге с владельцами так и не пообщались, само решение депутаты не поддержали, отдав за это только 47 голосов.

В реестре разрешительных документов на сайте ГАСИ в мае 2020 появилась информация об уведомлении о начале выполнения подготовительных работ. Но нужно знать, что оно не дает права на выполнение строительных работ. Будущая высотка будет насчитывать то ли 24, то ли 32, то ли 39, то ли даже 50 с лишним этажей. При этом сам объект будет находиться над веткой метро, соединяющей станции "Шулявская" и "Политехнический институт". Представители подземки сообщили в конечном итоге это может привести к "непредсказуемым последствиям техногенного характера".