Назначен глава Госинпекции архитектуры и градостроительства

Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ) в среду, 28 апреля, возглавил Семен Кривонос.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

О назначении Кривоноса главой ГИАГ сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Максим Кривонос родился 16 января 1983 года, имеет высшее образование. Закончил в 2005 году Национальный аграрный университет, в 2007 году Национальную академия государственного управления при Президенте Украины. Также он является магистром Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Проработал в подразделениях Министерства юстиции и первым заместителем начальника Одесской таможни ГФС. Был также координатором направления реформы присоединения к электросетям Офиса простых решений и результатов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, глава Минрегиона Алексей Чернышов признал, что проводимая им строительная реформа зашла в тупик и единственный выход из него – начинать все сначала. В связи с этим было принято решение ликвидировать ранее созданные Государственную градостроительную инспекцию и Государственную сервисную службу градостроительства, а вместо них будет единый орган – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.

Кроме того, Минрегион разработал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства", который сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете парламента.

По словам замглавы комитета Елены Шуляк законопроект должен быть проработан и рассмотрен Радой уже в начале лета. Координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства согласовал концепцию проекта Закона Украины и принял решение рекомендовать профильному комитету Рады создать рабочую группу по его доработке.