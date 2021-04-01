Ипотека в 7% и новая концепция градостроительной реформы. Чем запомнился март

Март был полон ожиданий, многие из которых так и не осуществились: запуск государственной программы "Доступная ипотека 7%" не принес желаемого результата, реформа градостроительства зашла в тупик и пришлось все начинать сначала, а в Киевсовет решили протащить решение о застройке Минского массива. Обо всем этом и немного другом читайте в свежем обзоре НЕРУХОМІ главных событий за прошлый месяц.

Ипотека в 7%. Вялая попытка решить жилищный вопрос

Описание: Проблемная ипотека в Украине Источник: pixabay.com Alt:

В Украине запустилась государственная программа "Доступная ипотека 7%", которая должна была стать спасительным решением для острого жилищного вопроса, но пока таким так и не стала.

То, что далеко не все желающие украинцы смогут стать участниками программы, было понятно еще до ее запуска и читалось между строк. Как анонсировали еще в феврале в Министерстве финансов, плановый годовой портфель ипотечных кредитов рассчитан на 5 млрд грн, по приблизительным подсчетам им смогут воспользоваться лишь около 5 тысяч семей.

Старт "Доступной ипотеки 7%" произошел 1 марта бодро и, как это часто бывает, несколько пафосно. В первый же день первым трем семьям дали оформить кредит на покупку жилья в рамках программы. Две квартиры были приобретены в пригороде Киева, еще одна в Харькове. Договоры подписали с Укргазбанком, ОТП Банком и Банком "Глобус".

Президент Украины Владимир Зеленский тут же поздравил счастливые семьи и пообещал, что скоро такими кредитами смогут воспользоваться "многие украинцы". Тем не менее, по истечению трех недель, банки выдали всего лишь 20 кредитов на покупку квартир (с учетом тех трех, оформленных 1 марта).

Какие же официальные условия программы "Доступная ипотека 7%":

Минимальный взнос - 15% от стоимости недвижимости.

Максимальная стоимость недвижимости – 2,5 млн грн. Кредитование возможно на сумму до 2 млн грн.

Максимальный срок выдачи кредита - 20 лет.

Процентная ставка по кредиту - 7% годовых. Программа предусматривает компенсацию банкам процентов сверх установленных 7%.

Предметами ипотеки могут быть квартиры, имущественные права на них, жилые дома с земельным участком и объекты незавершенного строительства.

Площадь квартиры из расчета на одного человека или семью из двух человек не должна превышать 50 кв м. На каждого следующего члена семьи размер площади можно увеличить на 20 кв м. Площадь может быть на 20% больше, но платить проценты за дополнительные метры заемщик должен не по льготным 7%, а на общих условиях банка.

Возраст недвижимости - три года, то есть объект должен быть введен в эксплуатацию не ранее 2018 года.

Заемщиком может быть только гражданин Украины в возрасте до 50 лет, не иметь в собственности жилья площадью более 50 кв м, с максимальным доходом в размере десяти средних зарплат в регионе, где расположен предмет ипотеки (для Киева - 218,12 тыс грн на месяц).

При оформлении ипотеки под 7% годовых в рамках государственной программы придется заплатить дополнительные деньги, о которых не спешат говорить чиновники, но о которых потом узнают украинцы в банках. Финучреждения попросят еще одноразовую комиссию в размере 0,5% от суммы кредита и сбор в Пенсионный фонд – 1% от стоимости жилья. Также стандартно украинцам следует оплатить услуги оценщика (от 1000 до 2000 грн), ежегодное страхование приобретенного жилья (0,26% - 1,3% от ее стоимости) и жизни заемщика (1,3% от остатка кредита), услуги нотариуса (от 5000 до 10 000 грн), административный сбор (227 грн). Кроме того, финучреждения могут вводить различные дополнительные платежи для физлиц, которые тоже ложатся на плечи украинцев.

Более того, как оказалось, далеко не все смогут стать участниками госпрограммы. Хоть в Минфине и уверяют, что она рассчитана на всех украинцев, на практике вышло немного иначе. К примеру, как сообщает Liga.net, ею не могут воспользоваться ФОПы. Как сообщил изданию предприниматель, он безуспешно пытался оформить ипотеку под 7% годовых. Но в банках, в которые он обращался (Ощадбанк, ПриватБанк и ОТП Банк), аргументировали это тем, что он – ФОП. Таким образом, можно сделать вывод, что хоть у финансовых институтов и нет законных оснований отказывать, на практике могут вводить какие-угодно ограничения. Между тем, отметим, что согласно официальной статистике в Украине насчитывается около 1,5 млн ФОПов.

Исходя из вышесказанного становится немного ясно, почему банки выдали такое небольшое количество кредитов. Существуют большие сомнения, что "Доступная ипотека 7%" сможет глобально решить вопрос с жильем в Украине. НЕРУХОМІ неоднократно писали, что пока государство не возьмется за решение макроэкономических вопросов, пока строительная отрасль не станет безопасной для финансирования и инвестирования, говорить о низкой и доступной ипотеке еще долго не придется. И нежелание банков участвовать в этой затее говорит тоже о многом.

Застройка Минского: мнение киевлян депутатов горсовета не интересует

Комиссия по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений 18 марта одобрила проект детального плана территории на Минском массиве, который предусматривает масштабную застройку. Несмотря на то, что против этого проекта активно выступают местные жители и несколько лет до этого его отклоняли, в итоге комиссия в этот раз решила-таки поддержать застройку.

Описание: Застройка Минского массива Источник: nashigroshi.org Alt:

Документ подали глава Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александр Свистунов и новоназначенный первый заместитель мэра Николай Поворозник. Жители массива устроили акцию протеста под окнами КГГА, но комиссия все равно решила протащить это решение. Поддержали его депутаты: Анатолий Шаповал ("Батькивщина"), Елена Марченко ("Батькивщина"), Юлия Симунина (ОПЗЖ), Георгий Ясинский (Европейская солидарность), Александр Мищенко (Европейская солидарность), Михаил Терентьев (УДАР), Виктор Грушко (УДАР), Максим Макаренко (УДАР), Николай Конопелько (Слуга народа), Евгений Кузьменко (Слуга народа), Георгий Зантарая (Слуга народа).

Согласно плану застройки, здесь планируют возвести жилье для 11 тысяч новых жителей района – порядка 19 многоэтажных жилых домов (от 16 этажей и выше). Гектар леса предлагалось превратить в парк. При этом, несмотря на такие масштабные планы здесь хотят построить всего лишь три детских сада на 420 мест и одну школы на 1500 учащихся. Это далеко не соответствует реальным запросам жителей.

Кроме того, существенного развития инфраструктуры микрорайона не будет: дорожные развязки останутся теми же. В то же время "потребности в учреждениях здравоохранения будут обеспечиваться существующими учреждениями" на Минском массиве, а также амбулаториями семейного врача на первых этажах домов.

Документ предполагает демонтаж гаражного кооператива "Минский" на 400 машин, несмотря на то, что большинство гаражей находятся в частной собственности. На их месте хотят возвести многоуровневый паркинг, который не решит проблем с парковкой.

Согласно ДПТ, северная часть Минского массива охватывает площадь почти в 100 га. Застройку планируют осуществить в течение 7 лет. Инвестором разработки детального плана территорий является ООО "Датолит". Руководителем компании значится Наталья Угрин.

Учредителями Датолита являются киевские ООО "СТ Микст" (5%), ООО "КП-Инвест" (5%), АО "ЗНВКИФ "Стрим Инвест" (22,5%), акционерное общество "БТ Инвест" из Литвы ( 12%) и кипрские компании "BTP First Commercial Limited" (6%),"Спарентон Лимитед" (27%) и "Виемар Холдинг Лтд" (22,5%).

Компании "БТ Инвест", "B.T.P. First Commercial Limited", "Спарентон Лимитед" контролируют владельцы строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова и Раймондас Туменас.

Разработку указанного ДПТ согласовал еще в 2015 году тогдашний заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрей Вавриш.

После того, как застройку микрорайона согласовала комиссия, за документ должны проголосовать во время сессии депутаты Киевсовета. НЕРУХОМІ продолжают следить за ситуацией.

Отчет ВСК о коррупции в строительстве

Описание: Комиссия подняла многие проблемные вопросы в строительстве Источник: Alt:

Временная следственная комиссия, которая занималась расследованием фактов коррупции в органах госархстройконтроля и надзора, подготовила отчет и внесла его в Верховную Раду 15 марта. Сейчас он рассматривается в комитетах, а потом будет заслушан народными депутатами.

За полгода своей работы, комиссия зафиксировала и расследовала нарушения закона со стороны сотрудников ГАСКа и чиновников местного самоуправления.

Так, комиссией были установлены факты безосновательных отказов по внесению сведения в Реестр документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, факты регистрации разрешений при неполном пакете документов. Были установлены факты служебной халатности, злоупотребления властью и превышения полномочий должностными лицами аппарата ГАСИ. Исследовав обстоятельства дела, комиссия подготовила соответствующие материалы и направила обращение в правоохранительные органы об открытии уголовного производства по факту служебной халатности и злоупотребление служебным положением.

ВСК направила обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю относительно возобновления действия постановления Кабинета министров № 553, отмена постановлений №№ 218, 219 и восстановление полноценного функционирования ГАСИ. Такие обращения обосновывались тем, что принятие указанных выше постановлений повлекло значительные проблемы для отрасли, ведь на уровне закона реформа системы архитектурно-строительного контроля и надзора до сих пор не проведена, не определены пути реформирования.

Хочется думать, что комиссия заседала не зря все это время и виновные понесут заслуженное наказание. Но верится в это все-таки с трудом, учитывая, какие решения выносят в Украине суды.

Реформа градостроительства. Версия 2.0

Глава Минрегиона Алексей Чернышов в одном из последних своих интервью открыто признал, что проводимая им реформа зашла в тупик и единственный выход из него – начинать все сначала.

"Поэтому мы решили сделать все комплексно. Начать, условно говоря, сначала. Привели все в соответствие с действующим законом. Теперь у нас есть один орган. И пока у нас есть все условия для того, чтобы эту реформу завершить", - оправдывался министр.

В связи с этим ведомство разработало законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства", который уже внесли на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Эксперты НЕРУХОМІ детально разобрали этот документ и проанализировали все его плюсы и минусы. Ознакомиться с экспертным отчетом можно перейдя по ссылке.

Говоря о ходе строительной реформы, Чернышов рассказал, что изначально была другая концепция, она предусматривала быстрый темп принятия нового закона. Но получилось, как получилось.

Во время круглого стола в комитете ВРУ участники подняли вопрос, что в результате ошибочных действий страна понесла просто колоссальные убытки. По словам председателя Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, если в 2019 году ввели в эксплуатацию 11 млн квадратных метров жилья, то в 2020 около 6 млн "квадратов" – почти в два раза. "Фактически вышеупомянутые цифры подтверждают то, что около 150 млрд грн в строительной отрасли – заморожены, а около 100 тысяч семей – не смогли получить свое жилье", - констатировал глава КСУ.

Тем не менее участники круглого стола поддержали инициативу Минрегиона и выразили надежду, что скорое принятие законопроекта должно улучшить ситуацию на рынке строительства. Со своей стороны хочется отметить, что новая концепция, озвученная министром Чернышовым, выглядит более жизнеспособной и имеет все шансы на благополучное завершение.