НАПК внесло правки в законопроект о реформе градостроительства

Нацагентсво по противодействию коррупции проверило законопроект №5655 – один из ключевых по реформе градостроительства.

Об этом в понедельник, 18 октября, сообщила соавтор законопроекта Елена Шуляк у себя в Facebook.

По ее словам, в целом документ учитывает требования антикоррупционного органа, стратегия разработана НАПК находится на рассмотрении в парламенте. Но, как сообщается на сайте партии "Слуга народа", эксперты агентства заметили и ряд недостатков в документе, которые несут потенциальные коррупционные риски. В частности, речь идет о юридической неопределенности статуса Градостроительной палаты, ее работы, сроков реализации решений о демонтаже самовольно построенных объектов, повышении роли градусловий и при этом снижении контроля при их соблюдении и других нюансах.

Предполагается, что замечания должны исправить при рассмотрении в профильном комитете до голосования во втором чтении.

Как сообщали НЕРУХОМІ, законопроект №5655 должен минимизировать бумажный документооборот за счет цифровизации многих процессов, разграничить градостроительный контроль и государственный градостроительного надзор, дать органам местного самоуправления возможность контролировать объекты строительства.

В июле Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении.

Напомним, что в Украине стартовала реформа градостроительства, в основе которой лежат законопроекты №№5655, 5656, 5877 о механизмах изменения работы на строительном рынке, чтобы сделать его максимально эффективным и прозрачным.