Масштабное обновление строительных норм: в Минрегион рассказали о планах на год

Министерство развития общин и территорий Украины в этом году запланировало масштабное обновление государственных строительных норм.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минрегионе уточнили, что на обновление ГСН из бюджета выделили крупнейшую за 10 лет сумму – порядка 54 млн гривен. В этом году министерство планирует обновить около 30 норм. Если ежегодное финансирование будет на таком же уровне, то уже к 2025 году все строительные нормы буду обработаны и изменены. Как рассказала заместитель министра Наталья Козловская, ведомство внедрит 13 научных разработок в приоритетные направления строительной отрасли.

Описание: ГСН ждет обновление Источник: pixabay.com Alt:

Чиновница сообщила, что в этом году будут разработаны четыре ГСН вместо норм, по которым Украина живет еще с 80-х годов прошлого столетия. Они будут касаться строительства аэропортов и промышленных зданий.

Порядка 20 млн гривен от полученной суммы Минрегион собирается направить на обновление стандартизации в строительстве. Это будет касаться внедрения ВИМ-технологий, стандартов строительной продукции, норм энергоэффективности и другие.

Перечень ГСН уже подготовили для включения в Программу работ по национальной стандартизации на 2021 год. Список был отправлен в Национальный орган стандартизации.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в министерстве заявляли, что все изменения в строительных нормах будут носить комплексный характер. Именно отсутствие слаженности привело к раздробленности в отрасли. В связи с этим, Минрегион разработал проект Концепции развития системы техрегулирования и нормативного обеспечения в строительстве.

Также в ГСН планируют внести изменения, согласно которым может стать обязательным обустройство гаражей и автостоянок зарядными устройствами для электромобилей.