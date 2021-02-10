Минрегион готовит масштабное обновление ГСН

Министерство развития общин и территорий Украины запланировало ряд существенных изменений в нормативах строительства, которые будут носить комплексный характер.

Об этом сообщили в пресс-службе Минрегиона.

Описание: В строительные нормы идут масштабные изменения Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщили в ведомстве, отсутствие комплексного подхода в изменении государственных строительных норм привело к раздробленности в отрасли, что повлекло ряд негативных последствий. В связи с этим, Минрегион разработал проект Концепции развития в Украине системы технического регулирования и нормативного обеспечения в строительстве.

Согласно первоначальным планам, его реализация должна пройти до 2031 года. В основе новой концепции лежит европейская система регулирования. По словам главы ведомства Алексея Чернышова, будут полностью обновлены действующие ГСН с ориентировкой на параметрический метод нормирования, инклюзивность, ВИМ-технологии и учетом "жизненного цикла" объекта – от начала его постройки и до ликвидации.

Также, в течение 10 лет будут внедрены около 90% европейских стандартов для строительной продукции.

Детальный план внедрения Концепции будет разработан после того, как Кабинет министров ее утвердит.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на обновление государственных строительных норм из Госбюджета выделят рекордную сумму – 49 млн гривен. Указанные средства пойдут на улучшения качества строительства в Украине, которое должно проходить по международным стандартам.