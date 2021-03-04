В ГСН готовят изменения по парковкам электротранспорта

В Государственные строительные нормы собираются внести изменения, согласно которым может стать обязательным обустройство гаражей и автостоянок зарядными устройствами для электромобилей.

Об этом написал у себя в Facebook замглавы Департамента градостроительства и архитектуры Юрий Таций.

По его словам, нововведение должно улучшить комфортные условия для собственников машин с электродвигателем и безопасность для жителей близлежащих домов.

Так, согласно проекту, в паркингах и автостоянках на машиноместа с зарядкой должно выделяться от 5% территории. При этом в 2025 году этот показатель должен вырасти до 10%. Такие места должны быть промаркированы специальным знаком на полу и ограждены от обычной парковки. Расстояние до жилых домов должно регламентироваться теми же нормами, как и автостоянки от 10 машин.

Таций сообщил, прежде чем ввести эти нормы в жизнь их сначала должны одобрить в Минрегионе.

"Надеюсь, что проект получит необходимую поддержку, ведь принятие этих норм позволит урегулировать размещения паркомест для электромобилей, а также улучшить инфраструктуру для популяризации этого экологического вида транспорта", - добавил столичный чиновник.

Известно, что проблема парковок в Киеве – одна из самых острых. Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, первую роторную парковку в Киеве пока так и не установили возле здания Житнего рынка, как это планировалось еще в начале прошлого года. Планы сорвались из-за эпидемии коронавируса.