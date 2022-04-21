Минюст обещает возобновить куплю и продажу недвижимости

В Украине госреестры будут открываться постепенно, и уже скоро украинцы смогут покупать и продавать недвижимость.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в начале войны все госреестры были закрыты из соображений безопасности.

"Спецслужбы Российской Федерации могут вмешаться в систему или получить информацию из реестров, хотя они не авторизованы и не имеют такого доступа. Мы точно знаем, что после 24 февраля на оккупированных территориях ФСБ приходило к нашим сотрудникам, которые вынуждены были там оставаться, с требованием показать реестры и войти в них", - рассказал Малюска.

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Но поскольку вход был заблокирован, поэтому оккупанты ничего не смогли получить. Сейчас возможна лишь регистрация новостроек. Это сделано для того, чтобы собственники как можно скорее получили право собственности и в случае если из-за войны его повредят, инвестор сможет получить правоустанавливающие документы и рассчитывать на компенсации.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным Минрегиона, возобновлена работа Единой госэлектронной системы в сфере строительства на территории ряда областей. Речь идет о Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Житомирской областях. Теперь заказчики строительства на этих территориях могут получить необходимые услуги в сфере строительства.