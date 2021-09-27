Китайские власти решили подстраховать себя в случае дефолта Evergrande

В Китае власти нескольких городов решили взять под контроль выручку девелопера China Evergrande Group, которому грозит дефолт, и таким образом предотвратить нецелевое использование средств и защитить инвесторов.

Как сообщает Financial Times, в частности в Гуанчжоу бюро жилищного строительства обратилось к "дочке" Evergrande с требованием передать доход от предпродажной выручки во время реализации жилья в замороженном комплексе Sunshine Peninsula. Средства должны поступить на государственный счет, и в случае банкротства компании можно будет продолжить строительство.

Описание: Ситуация с Evergrande может ударить по экономике Китая Источник: sky.com Alt:

Как отмечает Forbes, уже около года правительство страны предпринимало попытки предотвращения появления так называемых "пузырей" на рынке недвижимости. Для этого ограничили займы для застройщиков и добавили лимиты на ипотечное кредитование и максимальную арендную плату в крупных городах.

Сейчас известно, что Evergrande активно привлекала деньги под высокие проценты. Из общей суммы огромного долга около $6,2 млрд составляют средства розничных инвесторов, которых насчитывается приблизительно 80 000 человек. Сейчас эти люди штурмуют офисы компании.

Как сообщали НЕРУХОМІ, возможный дефолт второго по величине застройщика Китая China Evergrande Group спровоцировал падение мировых финансовых рынков. Из-за кризиса в Поднебесной, на Уолл-стрит случилось самое сильное падение с мая.

Между тем, китайский застройщик пообещал найти средства на выплату по долгам и таким образом компании удалось избежать дефолта на прошлой неделе. Тем временем, пока остается не совсем ясным, каким образом девелопер рассчитается по облигациям. Но несмотря на довольно смутную перспективу, акции компании на этих новостях продемонстрировали уверенный рост во время торгов на Гонконгской бирже в прошлый четверг, 23 сентября.