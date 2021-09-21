Кризис на рынке недвижимости Китая больно ударит по мировой экономике

Возможный дефолт второго по величине застройщика Китая China Evergrande Group спровоцировал падение мировых финансовых рынков, а затем потянул за собой вниз и рынок криптовалют.

Так, акции компании на Гонконгской фондовой бирже 20 сентября рухнули более чем на 10% (до уровня мая 2010 года). Индекс Dow Jones снизился до двухмесячного минимума на 1,4% до 34,097 пункта – самого низкого уровня за два месяца. S&P 500 потерял 1,5%, также достигнув двухмесячного минимума, NASDAQ Composite опустился на 1,6%.

Такая ситуация возникла из-за долгов китайского застройщика, которые являются самыми большими среди всех публичных компаний в мире в области недвижимости и девелопмента. Застройщик должен выплатить в этот четверг по меньшей мере $83,5 млн по процентам и около $36 млн по внутренним облигациям, всего задолженность превышает $300 млрд. Вся цепочка поставок строительных материалов на протяжении многих лет реализовывалась благодаря долговым распискам Evergrande вместо наличных денег.

Описание: Индексы рухнули из-за кризиса на рынке недвижимости Китая Источник: fxteam.ru Alt:

Многие инвесторы полагают, что власти Поднебесной могут допустить крах Evergrande, что ударит как по акционерам, так и обычным инвесторам. В итоге по принципу домино все отразится на китайской экономике – второй по величине в мире после американской, затем кризис постигнет и другие страны.

Эксперты полагают, что спровоцированный кризис на рынке Китая можно сопоставить с обвалом ипотечного рынка в США в 2008 году, что повлияло на весь мир. Сегодня у Evergrande около 800 незавершенных проектов по всему Китаю, около 1,2 миллиона человек ожидают заселений в новые дома.

По данным The Wall Street Journal, потрясения на рынке недвижимости Китая сказались и на рынке криптовалют. За вчерашний день биткоин потерял около $7 тысяч, подешевев до $40 тысяч. По состоянию на 21 сентября BTC торгуется на отметке $43 тысячи.

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно власти Китая запретили строить на территории страны небоскребы, высота которых будет превышать 500 метров.