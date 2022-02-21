Как инвестировать в недвижимость харьковских застройщиков

В эпоху политической и экономической нестабильности люди всегда пытаются спасти свои деньги. Так было во времена заката Римской империи, в преддверии революций и во время нефтяного кризиса 1970-х годов в США. Это желание стабильно и понятно. Но как лучше всего уберечь свои сбережения?

Спрятать их "под матрасом" до лучших времен? Есть большая вероятность, что инфляция попросту "съест" ваши накопления. Положить в банк и надеяться на проценты? Но именно финансовые учреждения становятся одной из первых жертв нестабильности. Если сомневаетесь – вспомните падение банков в 2014-2015 годах.

Описание: Источник: Alt:

Что же остается? Ответ очевиден – недвижимость. Квадратные метры никуда не "убегут" и останутся в цене после того, как ситуация стабилизируется. О том, как правильно инвестировать и не остаться "в дураках" рассказывают риелтор Людмила Карташенкова и эксперт Мария Карпушенко. Для примера решили взять компанию "Строй Сити Девелопмент", так как только у нее в Харькове есть полный ассортимент от смарт-квартир до жилья премиум-класса.

Описание: Источник: Alt:

Виды инвестиций в недвижимость

Существует два основных вида вложений в жилую застройку. Первый из них - покупка помещений на старте строительства с их последующей продажей.

В этом случае инвестор "помогает" застройщику своими средствами на первоначальном этапе. Здание постепенно строится, дорожают материалы и стоимость работ. В итоге, когда квартира практически готова, ее стоимость может вырасти на 30-50%.

Описание: Источник: Alt:

Рассмотрим эту возможность на примере ЖК Urban City. Его строительство началось летом 2020 года. Тогда стоимость квадратного метра жилья составляла $500, а смарт-квартиры – 11 тысяч долларов. В начале 2022 года после сдачи первого дома, цена метра подросла до $890. Соответственно, квартира подорожала до 19,6 тысяч в американской валюте, и это за период 1,5 года. За счет высокого спроса именно на качественную недвижимость эконом и комфорт класса такой рост цены скорее частный случай, в среднем за год недвижимость дорожает примерно на 20%.

Аренда как стабильный вариант дохода

Второй вариант – более сложный. Он предусматривает покупку жилья с последующей сдачей в аренду. В этом случае помещение покупается уже после введения в эксплуатацию. Такой подход рассчитан на долгосрочный, но стабильный доход.

По оценкам "Строй Сити Девелопмент", при покупке смарт-квартиры на начальном этапе строительства вложенные средства можно компенсировать за 72 месяца. При этом жилье останется в вашей собственности и продолжит приносить доход.

Описание: Источник: Alt:

О преимуществах этого варианта говорят и независимые эксперты. По словам директора ООО "Ревенью Консалтинг Групп" Марии Карпушенко, приобретение квартиры для дальнейшей сдачи в аренду является выгодным вариантом вложений.

"Предположим, купив небольшую смарт-квартиру за 25 тысяч у.е. и сделав в ней ремонт за 5,5 тысяч у.е., инвестор может получать ежегодный доход около 4800 долларов, то есть 15,7% годовых. Со временем такая квартира может вырасти в цене – это тоже доход. Проценты по валютным вкладам сейчас значительно меньше", - считает экономист.

Прогнозы на 2022-й год

Как видим, инвестирование в недвижимость потенциально способно принести от 20 до 50% дохода. Точная сумма дохода зависит от выбранного объекта и способа вложить деньги. Но даже средние показатели выше, чем прибыль от банковского вклада в гривне или иностранной валюте.

Описание: Источник: Alt:

Более того, эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание недвижимости в Харькове.

"С 1 января уже есть подорожание в новостройках, где-то на 3-5%, где-то - выше. На вторичном рынке таких изменений я не замечала. "Первичка" растет и, вероятно, это связано с традиционным подорожанием материалов", - считает риелтор Людмила Карташенкова.

Таким образом, можно прогнозировать, что в 2022-м году недвижимость будет расти в цене даже быстрее, чем ожидали. А это означает дополнительный доход как для инвесторов, так и для тех, кто купит жилье в начале года.