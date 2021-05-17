Годовой объем взяток в строительстве достигал 3 млрд гривен – Минцифры

Годовой оборот взяток в строительной сфере достиг 3 млрд гривен в год, но с внедрением цифровых технологий в отрасли существенно снизит уровень коррупции.

Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили в Телегрм-канале Министерства цифровой трансформации.

Как рассказали в ведомстве, строительство – одна из самых коррумпированных в Украине отраслей. Но с помощью цифровизации из процесса принятия решений получится убрать чиновника, а получать строительные услуги онлайн будет удобно и быстро.

Согласно сообщению, можно будет получать следующие услуги: декларации о готовности к эксплуатации объекта, разрешение на выполнение строительных работ, сертификат о принятии объекта в эксплуатацию, выдача строительного паспорта застройки земельного участка и другие.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее замглавы комитета Верховной Рады по вопросам строительства Елена Шуляк заявляла, что в Украине коррупция в строительной сфере достигла 10 миллиардов гривен в год при самых скромных подсчетах.

При этом в Верховную Раду 15 марта внесли проект постановления о предварительном отчете Временной следственной комиссией по вопросам расследования фактов коррупции в органах госархстройконтроля и надзора. К примеру, комиссией были установлены факты безосновательных отказов по внесению сведения в Реестр документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ.