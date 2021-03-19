В Раду внесли отчет ВСК по расследованию коррупции в строительстве

В Верховную Раду 15 марта внесли проект постановления о предварительном отчете Временной следственной комиссией по вопросам расследования фактов коррупции в органах госархстройконтроля и надзора за полгода работы.

Как сообщается, ВСК зафиксировала существенные нарушения действующего законодательства отдельными должностными лицами аппарата ГАСИ и ее территориальных органов, должностными лицами архитектурно-строительного контроля органов местного самоуправления.

Описание: Рада рассмотрит отчет ВСК по коррупции в строительстве Источник: verge Alt:

Так, комиссией были установлены факты безосновательных отказов по внесению сведения в Реестр документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ. Исследовав обстоятельства дела, комиссия подготовила соответствующие материалы и направила обращение в правоохранительные органы об открытии уголовного производства по факту служебной халатности и злоупотребление служебным положением.

Также, ВСК расследовала факты регистрации разрешительных документов при неподтверждении факта выдачи исходных данных, то есть при представлении недостоверных данных и неполного пакета документов. Были установлены факты служебной халатности, злоупотребления властью и превышения полномочий должностными лицами аппарата ГАСИ Украины и ее территориальных органов в выдаче разрешения на выполнение строительных работ юридическим и физическим лицам, которые не являются пользователями земельных участков и заказчиками строительства.

Отмечается, что ВСК направила обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю относительно возобновления действия постановления Кабинета министров № 553, отмена указанных выше постановлений по №№ 218, 219 и восстановление полноценного функционирования ГАСИ. Такие обращения обосновывались тем, что принятие указанных выше постановлений повлекло значительные проблемы для отрасли, ведь на уровне закона реформа системы архитектурно-строительного контроля и надзора до сих пор не проведена, не определены пути реформирования, обсуждаются различные видения будущей модели архитектурно строительного контроля и надзора, при этом новые органы фактически не действуют.

В связи с этим, комиссия считает важным провести в кратчайшие сроки реформу системы органов архитектурно-строительного контроля и надзора в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Как сообщали НЕРУХОМІ, еще один законопроект по реформированию строительной отрасли будет подан в Верховную Раду уже на следующей неделе, рассказал недавно премьер Шмыгаль.

До этого, в феврале в Верховную Раду внесли несколько законопроектов, касающихся реформы. Два законопроекта №№ 5071 и 5072 под авторством народного депутата Олега Дунды были внесены 16 февраля и еще один под №5091, разработанный Еленой Шуляк в группе с другими нардепами, зарегистрировали в парламенте 17 февраля.

Так первые два документа относительно непосредственно к реформированию и повышению ответственности в сфере градостроительной деятельности и последний – должен защитить права инвесторов.