Долгожданная покупка квартиры в Киеве: на что можно рассчитывать в отделе продаж

Заметное оживление на рынке первичной недвижимости Украины осенью текущего года отображает уверенный рост покупательной активности. Не смотря, на то, что многие из отечественных девелоперов отложили запуск новых проектов строительства, население уверенно несёт деньги в отделы продаж, удовлетворяясь актуальными предложениями на рынке.

Осень. Тишина. И только слышно, как растут цены на недвижимость…

Как отмечают аналитики жилищного рынка, цены на квартиры в столице выросли за октябрь 2020 года примерно на 0.4% (в абсолютном значении это около 100,00 грн. или 3,60 долл. США). Умеренный и малозаметный рост стоимости недвижимости создаёт желанную иллюзию стабильности, позволяя потенциальным инвесторам активней принимать решения и заключать сделки по покупке квартир.

Эксперты воодушевлённо наблюдали, как на смену летнему "проседанию" активности на строительном рынке, пришло осеннее оживление. И как следствие – поднятием застройщиками цен на квадратные метры. Также эксперты отмечают, что сделки купли-продажи квартир в столице - это скорее долгосрочные инвестиции и желание сберечь, тающие в руках денежные средства, чем покупка жилья для комфортной и беззаботной жизни.

Мы за ценой не постоим

Экспертам ресурса НЕРУХОМІ стало интересно, на что может рассчитывать потенциальный инвестор, желающий приобрести 1-комнатную квартиру в столице, имея на руках 600 тыс. грн., 800 тыс. грн. или 1 млн. грн. Условно предположив, что в рамках этих сумм можно приобрести квартиры в жилых комплексах разного класса комфортности: эконом, комфорт и бизнес.

Задача оказалась не из простых, но для команды профессионалов, обладающих обширной базой объектов недвижимости, всё же выполнимой. Результаты анализа стоимости квартиры в столице представлены в таблице:

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Табл. 1. Стоимость 1-к квартиры в г. Киев (октябрь 2020 г.)

Как видно из аналитической таблицы, имея на руках 600 тыс. грн., покупатель может рассчитывать на минимальное количество "квадратов" (25,9 -34,4 м кв.) в объектах класса эконом; накопив сумму в 800 тыс. грн. покупатель сможет позволить себе большее количество "квадратов" (35,0-41,0 м кв.) в домах комфорт-класса; имея на руках 1 млн. грн. инвестор может стать счастливым обладателем квартиры условного бизнес-класса метражом от 40 до 51 "квадрата".

Нехитрая арифметика может омрачить картину ещё больше: не принимая во внимания классы комфортности возводимых объектов, можно констатировать, что разница в 10 м кв. квартиры может быть денежно выражена суммой в полмиллиона гривен.

За эти деньги

Получив данные мини-анализа стоимости 1-комнатной квартиры в столице Украины, закономерно возник вопрос: одни ли мы во "вселенной". Чтобы получить ответ, команде НЕРУХОМІ пришлось прибегнуть к подобной аналитике рынков недвижимости государств-соседей. Данные об анализе стоимости 1-комнатной квартиры в некоторых столицах Европейских государств представлены в таблице:

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Табл. 2. Стоимость 1-к квартиры в Европе (октябрь 2020 г.)

Анализ показал, что ситуация у соседей схожа с ситуацией на рынке новостроек в столице Украины, но не совсем. Так, имея на руках 600 тыс. грн. (около 21,3 тыс. долл.) потенциальные инвесторы смогут стать владельцами жилплощади большей по размерам, чем предложение на украинском рынке (от 30 до 40 м кв.). Та же закономерность прослеживается и в анализе стоимости квартир условного класса комфорт – имея 800 тыс. грн. (около 28,4 тыс. долл.) инвесторы могут рассчитывать на приобретение жилплощади большего размера, чем предлагают отечественные девелоперы (от 43 до 56 "квадратов"). Это свидетельствует о большей "прослойке" среднего класса общества и соответственно более вариативного предложения для представителей данного класса населения.

По условному классу бизнес, ситуация более вдохновляющая. За 1 млн. грн. (около 35,5 тыс. долл.) европейцы могут приобрести жильё меньшее по размерам, чем предложение национального рынка. Так квартиры метражом от 42 до 49 "квадратов" стоят столько же, сколько типовые квартиры на украинском рынке большего размера (от 40 до 51 м кв.).

Учитывая отличия законодательства, правды ради, нужно отметить, что налоговая нагрузка на покупку недвижимости в Европе больше, чем в Украине. Однако, для чистоты эксперимента, эксперты не брали во внимание "накладные" расходы при приобретении квартиры.

НЕРУХОМІ резюмируют

Ситуация на рынке недвижимости Киева демонстрирует положительные тенденции изменений, запускаются новые интересные проекты, всё более находчивыми становятся маркетологи компаний-девелоперов, придумывая порой беспрецедентные программы скидок и акций, предлагая выгодные условия рассрочки и кредитования. Однако, цены тоже растут безостановочно!

Согласно анализу базы новостроек НЕРУХОМІ, самая дешёвая 1-комнатная квартира имеет площадь всего 17,20 м кв. - ЖК Метро парк (Дарницкий р-н), стоимость всего 221 000 грн., а самая дорогая 1-комнажная квартира в ЖК Signature (Печерский р-н), площадь квартиры 72,80 м кв., стоимость составляет 5 702 400 грн. Однако, это крайности. Всё же среднее предложение 1-комнатной квартиры "достойного" размера на рынке столицы варьируется вокруг 1 млн. грн. Примером может послужить предложение от одного из флагманов рынка новостроек Киева – Компании Киевгорстрой. ЖК Отрада предлагает однокомнатные квартиры размером в 46,80 "квадратов" за 972 720 грн. (около 34,5 тыс. долл.)

Команду экспертов НЕРУХОМІ сложно удивить странными предложениями и по цене, и по качеству. Мы многое повидали и продолжаем сталкиваться со странностями этого непростого отраслевого рынка ежедневно. Например, как сообщали НЕРУХОМІ ранее, в Европе можно приобрести за 1 млн. евро не только квартиру, а и банальный гараж.