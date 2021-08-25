Будет ли жилье в Украине дальше дорожать: прогнозы риелторов

В течение первого полугодия цены на жилье на вторичном рынке в крупнейших городах Украины выросли в среднем до 9%, при этом, по некоторым данным, цены практически достигли своего "потолка".

Соответствующее исследование провела Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с порталом "Увекон".

Так, в Киеве стоимость квадратного метра на вторичном рынке колебалась в среднем от $1691 до $1810. Таким образом с января по июнь цены выросли на 7%. Самые дорогие квартиры на Печерске – средняя цена квадратного метра составляла $3066, в Голосеевском - $1810, в Шевченковском $1622 за "квадрат". Количество квартир, которые выставлялись на продажу – порядка 23 000 – 38 000 каждый месяц.

Во Львове жилая недвижимость за полгода выросла в цене на 7,2%. Так в январе средняя стоимость квадратного метра составляла $992 и к июню поднялась до $1066. Самые дорогие квартиры продавались в Галицком районе ($1281 за "квадрат"). Во Франковском и Лычаковском практически в одну цену - $1067 - $1047 за квадратный метр. Каждый месяц выставлялись на продажу от 6500 до 8700 квартир.

В Одессе жилье дорожало не так быстро – рост цен составил порядка 6,4% за первое полугодие. Так средняя стоимость квадратного метра выросла с $936 до $996. Самое дороге жилье – в Приморском районе города (порядка $1215 за "квадрат"). В Киевском районе средняя стоимость квадратного метра составила $900. Ежемесячно на продажу выставлялись от 58 900 до 85 700 квартир.

Описание: Как изменились цены на жилье в Украине Источник: nerukhomi.ua Alt:

В Днепре и Харькове цены выросли на 7% и 9,2% соответственно.

По данным АСНУ, рост цен на жилье в городах-милионниках обусловлена концентрацией финансовых ресурсов, что свидетельствует об усилении миграционных процессов в Украине и инвестиционной привлекательности недвижимости в мегаполисах. Комментируя рост стоимости жилья на вторичном рынке, риелторы считают, что цены уже почти достигли своей верхней отметки, что обусловлено уровнем инфляции и уровнем покупательной способности.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным портала "OLX Недвижимость", жилье на этапе строительства в Украине подорожало в среднем за полгода на 19%, при этом самый значительный рост цен наблюдался в Киеве – порядка 32%.

По данным девелоперских компаний стоимость квадратного метра в киевских новостройках в течение первого полугодия прибавила в цене 16,2% и составила $1705, а лидером роста оказалась недвижимость бизнес-класса.