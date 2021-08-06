Цены на жилье на этапе строительства подскочили в Украине на 19%

Жилье на этапе строительства в Украине подорожало в среднем за полгода на 19%, при этом самый значительный рост цен наблюдался в Киеве – порядка 32%.

Об этом идет речь в исследовании портала "OLX Недвижимость".

По имеющимся данным, жилье этого сегмента дорожало в Днепре (на 13%), Одессе (на 18%), Львове (на 9%). А вот в Харькове цены упали на 17%.

Описание: Цены на жилье в Украине существенно выросли Источник: pixabay.com Alt:

В целом, если брать ситуацию на рынке первичной недвижимости, то здесь цены выросли на 16% за первые полгода. В Киеве новостройки подорожали на 22%, в Днепре – на 19%, в Одессе – на 13%, в Харькове при этом стоимость подскочила на 31,5%. Во Львове цены выросли на 9%.

Так, средняя цена по состоянию на июль была следующей:

в Киеве однокомнатная - $41 тысяча, двухкомнатная - $59 тысяч, трехкомнатная - $83,3 тысячи;

в Днепре однокомнатная – $29 тысяч, двухкомнатная - $38 тысяч, трехкомнатная - $48 тысяч;

в Одессе однокомнатная - $26 тысяч, двухкомнатная - $36 тысяч, трехкомнатная - $45 тысяч;

в Харькове однокомнатная - $24 тысяч, двухкомнатная - $35,5 тысяч, трехкомнатная - $41 тысяча;

во Львове однокомнатная - $32 тысячи, двухкомнатная - $44,7 тысяч, трехкомнатная - $52 тысяч.

Аналитики портала отмечают, что есть все предпосылки, что цены на жилье будут расти и дальше, приблизительно по 2-7% в сезон.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным девелоперских компаний стоимость квадратного метра в киевских новостройках в течение первого полугодия прибавила в цене 16,2% и составила $1705, а лидером роста оказалась недвижимость бизнес-класса.