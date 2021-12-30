АМКУ утвердил продажу "Большевика", не проверив сделку на предмет сговора

На проверку сделки по покупке бывшего завода "Большевик" на предмет возможного сговора Антимонопольному комитету понадобится несколько месяцев, однако АМКУ разрешил ООО "Дженерал Коммерс" приобрести данное предприятие.

Об этом сообщила глава комитета Ольга Пищанская, передает Интерфакс-Украина.

"По антиконкурентным действиям, возможно, (потребуется) несколько месяцев. Сейчас сложно сказать, какие объемы информации нужно проанализировать", - рассказала Пищанская.

Также стало известно, что АМКУ предоставил разрешение компании "Дженерал Коммерс" приобрести акции завода.

Описание: Завод "Большевик" Источник: epravda.com.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, предприятие было продано в ходе аукциона 27 октября. Его приобретением заинтересовались 15 компаний, среди которых было и несколько крупных застройщиков. Однако на сами торги в итоге пришли лишь три компании. Многие эксперты отметили высокую вероятность сговора. Компания "Дженерал Коммерс" входит в структуру uFuture Василия Хмельницкого. Средства от продажи "Большевика" уже поступили в госбюджет.