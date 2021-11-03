Был ли сговор на аукционе по "Большевику": АМКУ взялся за проверку сделки

Антимонопольный комитет проверит сделку по продаже Первого киевского машиностроительного завода (бывшего завода "Большевик") компании "Дженерал Коммерс" из структуры uFuture Василия Хмельницкого.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Отмечается, что проверка соблюдения конкуренции во время проведения аукциона была инициирована самим Антимонопольным комитетом. Он изучит наличие или отсутствие признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона. АМКУ также возьмет во внимание информацию, которую распространили в СМИ о сговоре компаний "Дженерал Коммерс" и "Инвест новация".

У "Дженерал коммерс" есть 10 дней на подписание договора, а также 30 дней для уплаты суммы и получения одобрения Антимонопольного комитета. После этого 100% акций перейдут на счет покупателя.

Описание: АМКУ проверит продажу "Большевика" Источник: tools.reachup Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, бывший завод "Большевик" продали 27 октября в ходе аукциона. Многие отметили о необходимости такого решения, поскольку приватизация данного предприятия уже давно назрела. Изначально участие в аукционе подтвердили 15 компаний, но на торги пришли только три. При этом борьбы за завод так и не увидели, в итоге цена от стартовой выросла лишь на 40 млн гривен. Эксперты отметили, что компании могли изначально договорились о покупке данного объекта.