Реформирование ГАСИ: Офис простых решений и результатов презентовал идеи

Контроль на аутсорсинг, отмена детального плана территории, общественный контроль за самовольными стройками, защита прав инвесторов и т.д. – такие идеи по реформе ГАСИ предложили эксперты Офиса простых решений и результатов во время круглого стола в Конфедерации строителей Украины в среду, 22 июля.

Так, при участии нардепов, застройщиков, общественных организаций и экспертов отрасли было представлено ряд следующих предложений.

В части градостроительной документации:

отмена понятия "детального плана территории" и определение градостроительного кадастра, как единственного источника градостроительной информации;

выписка из градостроительного кадастра будет служить градостроительными условиями и ограничениями;

распределение мощностей инженерных сетей, если имеющиеся свободные мощности – получение технических условий. При этом получение всех ТУ, кроме газоснабжения, должно осуществляться до принятия в эксплуатацию объекта строительства;

определение предельно допустимой высотности застройки на основе открытых данных расчета высотности Госавиаслужбы.

В сфере градостроительного контроля:

контроль за объектами, относящихся к СС2 и СС3, осуществляют уполномоченные лица, которые внесены в реестр лиц, осуществляющих градостроительный контроль и проверяют весь процесс строительства. По уполномоченным лицам осуществляется государственный надзор;

по объектам СС3, относящимся к объектам повышенной опасности, контроль осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере градостроительства;

по объектам самовольного строительства контроль осуществляют исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

отсутствие осуществления контроля государственных органов и уполномоченных лиц по объектам, относящимся к незначительным последствиям – СС1;

внедрение общественного контроля за самовольным строительством и нарушением высотности. То есть данный вид контроля имеет определенный предмет проверки.

Также нововведением может стать введение возможности осуществления строительства по Еврокодам, которые могут применяться без имплементации в законодательство, учитывая, что строительство в соответствии с действующими ГСН, которые противоречат друг другу, затрудняют процесс проектирования.

Относительно защиты инвесторов была поддержана концепция по регистрации продавцом права собственности на объект строительства. Сейчас эта концепция широко обсуждается для возможности внедрения в украинское законодательство.

Стоит отметить, что предложенная система полного реформирования системы контроля является альтернативной концепции законопроектов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства" № 3875 и "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере градостроительства "№ 3876 от 16.07.2020, предложенные Правительством.

Конфедерация Строителей Украины выразила поддержку прогрессивным идеям для дальнейшего обсуждения и с целью внесения предложений ради усовершенствования системы в градостроительной сфере.

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