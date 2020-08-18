Проверить застройщиков будет проще: в Киеве создадут градостроительный мониторинг

В системе градостроительного мониторинга будет доступен перечень документов по каждому объекту строительства в столице.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, начальник управления административных услуг Юрий Таций.

"Многих беспокоит тема незаконных застроек. Однако нередко даже заказчики строительства не знают, какие документы им нужны, чтобы их здания были возведены на законных основаниях. Поэтому информация о застройки в Киеве должна быть максимально открытой. Для этого в Департаменте градостроительства и архитектуры мы продолжаем работать над созданием системы градостроительного мониторинга", – сообщил Таций.

Среди документов, которые можно будет посмотреть в ресурсе – проектная документация, градостроительные условия и ограничения, необходимые разрешения и информация о экспертизы.

Строительство хотят сделать более прозрачным flickr.com

Чиновник также сообщил, что по каждому объекту строительства, по каждому зданию каждый сможет получить следующую информацию:

- градостроительные условия и ограничения, техническое задание, которое застройщик получает от Департамента;

- проектную документацию и приказ о ее утверждении;

- документы о проведенной экспертизе проекта застройки;

- разрешение на застройку от Государственной инспекции по градостроительству.

"Этот перечень документов и определяет, на какие действия застройщик имеет право, а на какие – нет. Департамент градостроительства и архитектуры не может определять законность застроек, это в компетенции других учреждений. Главная цель – получить информацию, документы застройщику", - рассказал чиновник.

По словам Тация, градостроительный мониторинг необходим не только для того, чтобы киевляне могли оценить законность застройки, но и для прозрачности в получении документов для застройщика.