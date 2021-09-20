Приближенная к Дубрицкасу компания так и не заплатила за участок в парке Киева

Аукцион по продаже земли в парке "Юность" на Борщаговке в Киеве был отменен, поскольку победитель торгов компания "Ханбер Трейд" не перечислил средства.

Как сообщает "Святошин Лайв", в парке "Юность" собирались продать земельный участок вместе с кинотеатром. Аукцион проводили в связи с банкротством компании "Кимет-плюс", которой принадлежал целостный имущественный комплекс в парке, в состав которого входит кинотеатр "Кристалл".

Описание: Участок с кинотеатром чуть не продали одесскому застройщику Источник: prozorro.sale Alt:

Имущественный комплекс – кинотеатр общей площадью 68,40 кв.м., он состоит из нежилого здания площадью 68,40 квадратных метров. Кроме того в составе имущественного комплекса есть зрительный зал площадью 682,20 кв.м., сцена площадью 149,80 кв.м..

Победителем аукциона стало ООО "Ханбер Трейд", которое занимается строительством жилых и нежилых помещений. Целевым назначением участка является строительство многоквартирного дома с объектами торгово-развлекательной инфраструктуры и подземным паркингом.

Как сообщается на портале YouControl, руководителем компании является Ольга Сергеева, а конечным бенефициаром гражданин Литвы Авулис Арвидас. Также компанию связывают с другим литовцем, известным в Одессе застройщиком Гердасом Дубрицкасом.

Продажа данного участка и возможное новое строительство на ней очередного жилого комплекса возмутило местных жителей. Лот оценили в 3,1 млн гривен. По данным СМИ, только за землю цена была занижена минимум в 3 раза. Рыночная стоимость кинотеатра с такой площадью может начинаться от 25-30 млн грн. То есть, со старта общую цену занизили в 11-13 раз.

НЕРУХОМІ ранее писали, что одесский застройщик Graf development Гердаса Дубрицкаса связан с рядом скандалов. Так компания судилась с городским ГАСКом из-за занижения класса последствий при строительстве клубного дома Граф на Екатерининской.

Также был скандал и со строительством многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и встроенными общественными помещениями по ул. Вице - адмирала Азарова, 6. Как выяснили правоохранители, одна из сотрудниц завладела взносами покупателей квартир в новостройке в общей сложности на 24 млн гривен.