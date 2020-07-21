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Пожар в ЖК ПОДОЛ ГРАД VINTAGE: стали известны детали происшествия

21.07.2020 - 13:10

В Киеве пожар в недостроенном ЖК ПОДОЛ ГРАД VINTAGE произошел в понедельник, 20 июля, из-за возгорания мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели уточнили, что причиной пожара стало возгорание мусора. Далее огонь распространился на стену на уровне второго и третьего этажей. Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров.

"Чтобы удостовериться, что пожар был полностью потушен, проводились работы по разборке утеплителя на стене", - сообщают в спасательной службе.

Жертв и пострадавших нет. Детали происшествия должны выяснить правоохранители.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве в понедельник произошел пожар в недостроенном ЖК ПОДОЛ ГРАД VINTAGE. Густой дым валил с верхних этажей и виден был на много километров.

Объекты:

ЖК Подол Град Vintage

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