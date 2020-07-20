Масштабный пожар в Киеве: горит ЖК ПОДОЛ ГРАД VINTAGE

В Киеве произошел пожар в недостроенном ЖК ПОДОЛ ГРАД VINTAGE. Густой дым валит с верхних этажей и виден на много километров.

На место происшествия срочно выехали подразделения МЧС. Причина возгорания и есть ли жертвы в результате инцидента – пока неизвестно.

Пожар на Подоле

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, данный жилкомплекс имеет довольно скандальную репутацию. Разрешение предоставлено на застройку только одного земельного участка из двух. Второй – фактически занят самовольно.

Кроме того, за период строительства жилого комплекса ПОДОЛ ГРАД VINTAGE, начавшееся в 2014 году, разрешение на строительные работы дважды отменялось и дважды возобновлялось в судебном порядке. Разрешительные документы аннулировались на основании ряда нарушений.