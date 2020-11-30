Пострадавшие инвесторы Аркады собираются сегодня перекрыть Крещатик

В понедельник, 30 ноября, в Киеве на масштабную акцию протеста вышли вкладчики банка "Аркада", снова требуя от властей решить вопрос с недостроенными жилыми комплексами.

Утром инвесторы устроили автомитинг у резиденции главы государства в Конче-Заспе. Затем отправились к Киевского городской госадминистрации. С 10:00 митингующие проводят масштабную акцию на Банковой у Офиса президента. Также после часа дня они планируют полностью перекрыть Крещатик.

Описание: Протесты инвесторов Аркады продолжаются Источник: facebook.com/ArkadaNedobudovi Alt:

Как сообщают инвесторы, таким образом они хотят напомнить президенту Украины о необходимости повлиять на местные власти и органы исполнительной власти для решения вопроса назначения нового застройщика и предоставления гарантий инвесторам по завершению строительства без доплат со стороны пострадавших людей.

Также митингующие хотят напомнить мэру Киева Виталию Кличко, что сегодня должны быть известны результаты аудита недостроенных домов Аркады, назначить нового застройщика и найти новые источники финансирования.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 15 октября Кличко заявлял, что алгоритм достройки проблемных объектов Аркады будет определен после того, как Киевгорстрой проведет их аудит.

В "Объединении инвесторов банка Аркада" заявили, что на достройку замороженных ЖК необходимо около 7 млрд гривен, при этом сумма чистого дефицита – на сегодня не менее 4,5 млрд грн. В свою очередь в Киевгорстроя подчеркнули, что о каких-либо суммах говорить рано, пока аудит не закончен.