Кличко рассказал, когда будут решаться вопросы с достройкой ЖК Аркады

Алгоритм достройки проблемных объектов Аркады будет определен после того, как Киевгорстрой проведет их аудит.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 15 октября, во время онлайн конференции, передает пресс-служба КГГА.

Столичный градоначальник напомнил, что аудит проблемных жилых комплексов проводит строительная компания Киевгорстрой, результаты которого будут известны в ноябре.

"И после этого будет определен алгоритм, по которому будут достроены жилые комплексы Аркады", - рассказал Кличко.

Он также пообещал, что о проблемах инвесторов, купивших квартиры в ЖК Патриотика, Патриотика на озерах и Эврика не забудут и после выборов. Как отмечается, завтра вложившиеся в квартиры Аркады собираются перекрыть Крещатик, требуя от властей активнее решать их проблемы.

Описание: Мэр Киева Виталий Кличко Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в "Объединении инвесторов банка Аркада" заявили, что на достройку замороженных ЖК необходимо около 7 млрд гривен, при этом сумма чистого дефицита – на сегодня не менее 4,5 млрд грн. В свою очередь в Киевгорстроя подчеркнули, что о каких-либо суммах говорить рано, пока аудит не закончен.