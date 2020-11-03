Под Киевом за пару недель "выросла" девятиэтажка

Под Киевом застройщик "умудрился построить" девятиэтажный жилой дом всего за пару недель, согласно официальной информации.

Об этом рассказал СЕО и соучредитель проекта Monitor. Estate Владимир Копоть, передает The Page.

По его словам, согласно данным Реестра, застройщик получил разрешение на строительство жилой высотки в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района по ул. Свободы, 1с. Так, согласно официальным документам, строительство началось 25 августа, при этом 14 сентября высотке дали сертификат о готовности.

По официальной информации, дом строится из кирпича. В связи с этим, согласно технологиям, строители вынуждены предусматривать перерывы в работе для укрепления стройматериалов. Также нужно время для обустройства фундамента, проведения гидроизоляционных работ и прочее.

Эксперт полагает, что за указанный срок дом вряд ли могли построить, скорее всего его возводили без документов, а затем их оформили задним числом.

"Логика проста: раз построили, разве будут сносить? Ну и коррупционную составляющую, конечно, никто не исключал. Пока не будет реальных прецедентов уголовной ответственности, будем наблюдать подобные ситуации", - подчеркнул Копоть.

Он добавил, что подобные самострои – признак коррупции в органах власти и неэффективности госуправления в строительной сфере. Правоохранительные и контролирующие органы закрывают на все глаза, пока не поступит команда "сверху". В связи с этим реформа в строительстве, о которой так долго говорят, вряд ли даст большой эффект.

Описание: В Украине процветает строительство без документов Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, за год коррупция в столице на стартовом этапе строительства, получения согласований и разрешений выросла в полтора раза — до 86,7% с 58,3% в 2019 году. Соответствующее исследование провела Конфедерация строителей Украины.