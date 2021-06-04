Под Киевом снова перекрыли трассу из-за хаотичной застройки бучанского леса

Жители Бучи вновь под Киевом перекрыли Варшавскую трассу, протестуя против хаотичной застройки бучанского леса. Акция продлится четыре дня, сообщил депутат Ирпенского горсовета Лаврентий Кухалейшвили.

Депутат также попросил украинцев отнестись с пониманием к акции протеста и поддержать людей, которые борются за лучшую жизнь и за сохранение зеленых зон.

Как сообщил активист Виктор Бархоленко, протест начался в четверг, 3 июня. "Это касается варварской вырубки Бучанского леса. Заблокирована "Варшавка" в Буче ", - написал он в социальной сети.

На месте присутствуют сотрудники правоохранительных органов. Дорогу в этот раз снова перекрыли возле ресторана "Отаманша".

Как сообщали НЕРУХОМІ, это уже не первая акция со стороны жителей Ирпеня и Бучи. По словам жителей этих населенных пунктов, застройка приведет к тотальной вырубке лесов. Кроме всего прочего, из-за этого страдает инфраструктура: жители Ирпеня испытывают недостаток в детских садах, школах, дороги страдают от перегрузок и постоянных пробок.

Стоит также подчеркнуть, что в Пуще-Водице на участке площадью 21 га идет масштабная вырубка леса – подготовка к застройке. У работников при себе есть лишь акт обследования зеленых насаждений от "Киевзеленстроя". По словам бывшего народного депутата Игоря Луценко, эта вырубка может стать самой массовой за последние 15 лет.