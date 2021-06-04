Под Киевом снова перекрыли трассу из-за хаотичной застройки бучанского леса

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Жители Бучи вновь под Киевом перекрыли Варшавскую трассу, протестуя против хаотичной застройки бучанского леса. Акция продлится четыре дня, сообщил депутат Ирпенского горсовета Лаврентий Кухалейшвили.
Депутат также попросил украинцев отнестись с пониманием к акции протеста и поддержать людей, которые борются за лучшую жизнь и за сохранение зеленых зон.
Как сообщил активист Виктор Бархоленко, протест начался в четверг, 3 июня. "Это касается варварской вырубки Бучанского леса. Заблокирована "Варшавка" в Буче ", - написал он в социальной сети.
На месте присутствуют сотрудники правоохранительных органов. Дорогу в этот раз снова перекрыли возле ресторана "Отаманша".
Как сообщали НЕРУХОМІ, это уже не первая акция со стороны жителей Ирпеня и Бучи. По словам жителей этих населенных пунктов, застройка приведет к тотальной вырубке лесов. Кроме всего прочего, из-за этого страдает инфраструктура: жители Ирпеня испытывают недостаток в детских садах, школах, дороги страдают от перегрузок и постоянных пробок.
Стоит также подчеркнуть, что в Пуще-Водице на участке площадью 21 га идет масштабная вырубка леса – подготовка к застройке. У работников при себе есть лишь акт обследования зеленых насаждений от "Киевзеленстроя". По словам бывшего народного депутата Игоря Луценко, эта вырубка может стать самой массовой за последние 15 лет.
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