Под Киевом жители Ирпеня и Бучи перекрыли трассу, требуя остановить застройку

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Под Киевом жители двух городов-сателлитов Ирпеня и Бучи перекрыли трассу международного значения М-07 (известная как "Варшавка"), требуя остановить тотальную застройку этих населенных пунктов, которая грозит масштабной вырубки лесов.
Как сообщили в Телеграм-канале "Киев. Оперативный", на месте присутствуют сотрудники полиции. Однако правоохранители только наблюдали за митингом и не вмешиваоись в происходящее.
В свою очередь экс-депутат Ирпенского горсовета Лаврентий Кухалейшвили рассказал, что цель акции обратить внимание властей к проблеме уничтожения последних зеленых зон и тотальной высотной застройкой.
По его словам, из-за этого страдает инфраструктура: жители Ирпеня испытывают недостаток в детских садах, школах, дороги страдают от перегрузок из-за постоянных пробок.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Пуще-Водице на участке площадью в 21 га идет массовая вырубка деревьев для строительства здесь жилого квартала. Здесь уже вырезали целую просеку дубовой рощи. У работников при себе есть лишь акт обследования зеленых насаждений от "Киевзеленстроя". По словам бывшего народного депутата Игоря Луценко, эта вырубка может стать самой массовой за последние 15 лет.
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