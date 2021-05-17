Под Киевом жители Ирпеня и Бучи перекрыли трассу, требуя остановить застройку

Под Киевом жители двух городов-сателлитов Ирпеня и Бучи перекрыли трассу международного значения М-07 (известная как "Варшавка"), требуя остановить тотальную застройку этих населенных пунктов, которая грозит масштабной вырубки лесов.

Как сообщили в Телеграм-канале "Киев. Оперативный", на месте присутствуют сотрудники полиции. Однако правоохранители только наблюдали за митингом и не вмешиваоись в происходящее.

Описание: Источник: Alt:

В свою очередь экс-депутат Ирпенского горсовета Лаврентий Кухалейшвили рассказал, что цель акции обратить внимание властей к проблеме уничтожения последних зеленых зон и тотальной высотной застройкой.

По его словам, из-за этого страдает инфраструктура: жители Ирпеня испытывают недостаток в детских садах, школах, дороги страдают от перегрузок из-за постоянных пробок.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Пуще-Водице на участке площадью в 21 га идет массовая вырубка деревьев для строительства здесь жилого квартала. Здесь уже вырезали целую просеку дубовой рощи. У работников при себе есть лишь акт обследования зеленых насаждений от "Киевзеленстроя". По словам бывшего народного депутата Игоря Луценко, эта вырубка может стать самой массовой за последние 15 лет.