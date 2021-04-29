В Пуще-Водице небывалая вырубка вековых деревьев ради очередной застройки

Создана рабочая группа, которая доработает законопроект о реформе ГАСИ
Возглавила группу нардеп Шуляк
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В Пуще-Водице на участке площадью в 21 га идет массовая вырубка деревьев для строительства здесь жилого квартала.
Об этом сообщает газета "День", ссылаясь на общественную организацию "Экоотряд". В итоге вырезали целую просеку дубовой рощи. У работников при себе есть лишь акт обследования зеленых насаждений от "Киевзеленстроя". По словам бывшего народного депутата Игоря Луценко, эта вырубка может стать самой массовой за последние 15 лет. Как сообщили в Киевском эколого-культурном центре, таким образом "подрывают бомбы", заложенные при мэрах Омельченко и Черновецком, когда земли раздавались без разбору под застройку.
В 2007 году 21 гектар земли на улице Лесозащитной, 17 отдали фирме "Продмарт" в долгосрочную аренду на 15 лет. При этом были внесены изменения в Генплан и участок перевели с территории рекреационного назначения в приусадебную и жилую застройку. В 2015 году Киевсовет решил расторгнуть договор аренды с "Продмартом". Однако участок так и не передали Пуща-Водицкому лесничеству, а назначение осталось прежним – под застройку. Уже в 2019 году Департамент градостроительства КГГА выдал градусловия для проектирования домов, высотой до трех этажей по этому адресу. Киевская прокуратура пыталась вернуть участок городу, но Хозяйственный суд отказал в расторжении договора аренды.
Вырубка леса в Пуще-Водице
Если здесь построят дома, придется прокладывать дорогу и коммуникации к ним, что повлечет еще дополнительную вырубку. Кроме того, данная ситуация может создать опасный прецедент – не исключено, что подобные случаи будут повторяться.
ЧП "Продмарт" существует с 2001 года. Его учредители - Вадим Пятецкий (50%) (числится директором), Наталья Белик (33%) и ООО "Интеко ВК" (ТОВ “Інтеко ВК”) (17%). Компанию также связывают с бывшим народным депутатом Дмитрием Андриевским.
Как сообщали НЕРУХОМІ, депутаты украинского парламента в понедельник, 1 февраля, приняли в первом чтении законопроект №3805, который усиливает наказание за незаконную вырубку деревьев в населенных пунктах. В Госэкоинспекции считают, что это позволит защитить зеленые насаждения, растущие в пределах населенных пунктов. Это особенно важно для больших городов, где растительность является одним из важнейших природных фильтров.
Возглавила группу нардеп Шуляк
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Доработкой законопроекта должна заняться рабочая группа