Ошибки строительной реформы: Кабмин уволил Васильченко и Дюжилову

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, уволил глав Госинспекции градостроительства (ГИГ) Юрия Васильченко и Госсервисстроя Наталью Дюжилову в связи с ликвидацией этих структур.

Об этом представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан написал у себя в Facebook.

Также, по его словам, с должности первого заместителя главы ГИГ был уволен Сергей Прохоров.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, Васильченко был отстранен от выполнения обязанностей главы Госинспекции градостроительства 22 октября. Кроме того, ему был объявлен выговор.

"В связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 65 Закона Украины "О государственной службе" (ненадлежащее исполнение должностных полномочий)", - говорилось в сообщении Кабмина.

Экс-глава ГИГ пытался оспорить решение правительства о своем отстранении, подав соответствующий иск в Окружной административный суд, но желаемого результата так и не получил.

Стоит также подчеркнуть, что ГИГ и Госсервисстрой были созданы Минрегионом в рамках реформы градостроительства, но власти так и не смогли найти им применение. В итоге, обе структуры пришлось ликвидировать.