Ошибки строительной реформы: Кабмин уволил Васильченко и Дюжилову

Топ стран с самыми быстрорастущими ценами на жилье: Украина в середине списка
За год цены у нас в стране выросли на 6,9%
Новости
Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, уволил глав Госинспекции градостроительства (ГИГ) Юрия Васильченко и Госсервисстроя Наталью Дюжилову в связи с ликвидацией этих структур.
Об этом представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан написал у себя в Facebook.
Также, по его словам, с должности первого заместителя главы ГИГ был уволен Сергей Прохоров.
Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, Васильченко был отстранен от выполнения обязанностей главы Госинспекции градостроительства 22 октября. Кроме того, ему был объявлен выговор.
"В связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 65 Закона Украины "О государственной службе" (ненадлежащее исполнение должностных полномочий)", - говорилось в сообщении Кабмина.
Экс-глава ГИГ пытался оспорить решение правительства о своем отстранении, подав соответствующий иск в Окружной административный суд, но желаемого результата так и не получил.
Стоит также подчеркнуть, что ГИГ и Госсервисстрой были созданы Минрегионом в рамках реформы градостроительства, но власти так и не смогли найти им применение. В итоге, обе структуры пришлось ликвидировать.
За год цены у нас в стране выросли на 6,9%
Киевсовет должен рассматривать детальный план территорий северной части Минского массива
Жителям столицы приходится толкаться, чтобы пройти к станции метро
Строительство комплекса ведется с явными нарушениями
В 2020 году ввели в эксплуатацию всего 6 млн квадратных метров жилья