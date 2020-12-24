Новости

Кабмин объявил выговор Васильченко

Владимир Гришенко 24.12.2020 - 16:42

Кабинет министров объявил выговор бывшему главе Госинспекции градостроительства (ГИГ) Юрию Васильченко.

Правительство вынесло соответствующее распоряжение в среду, 23 декабря, сообщается на сайте Кабмина.

"В связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 65 Закона Украины "О государственной службе" (ненадлежащее исполнение должностных полномочий), объявить выговор председателю Государственной инспекции градостроительства Украины Васильченко Юрию Николаевичу", - говорится в сообщении.

Описание:

Юрий Васильченко

Источник:

kievvlast.com.ua

Alt:

Как писали ранее НЕРУХОМІ, правительство на своем внеочередном заседании 22 октября провело изменения среди руководства в градостроительных ведомствах. В частности, в тот день был отстранен глава ГИГ Юрий Васильченко и руководитель Госсервисстроя Алексей Башкиров. Отметим, что две структуры были созданы в рамках реформы градостроительства, но власти так и не смогли найти им применение. В итоге, как заявил вчера глава Минрегиона Алексей Чернышов, ГИГ и Госсервисстрой будут ликвидированы.

Комментарии

291

Другие новости