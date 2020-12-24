Кабмин объявил выговор Васильченко

ГАСИ разрешила Интергал-Буду построить дом на месте парка в Киеве
Речь идет о строительстве по улице Генерала Жмаченко
Новости
Кабинет министров объявил выговор бывшему главе Госинспекции градостроительства (ГИГ) Юрию Васильченко.
Правительство вынесло соответствующее распоряжение в среду, 23 декабря, сообщается на сайте Кабмина.
"В связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 65 Закона Украины "О государственной службе" (ненадлежащее исполнение должностных полномочий), объявить выговор председателю Государственной инспекции градостроительства Украины Васильченко Юрию Николаевичу", - говорится в сообщении.
Юрий Васильченко
kievvlast.com.ua
Как писали ранее НЕРУХОМІ, правительство на своем внеочередном заседании 22 октября провело изменения среди руководства в градостроительных ведомствах. В частности, в тот день был отстранен глава ГИГ Юрий Васильченко и руководитель Госсервисстроя Алексей Башкиров. Отметим, что две структуры были созданы в рамках реформы градостроительства, но власти так и не смогли найти им применение. В итоге, как заявил вчера глава Минрегиона Алексей Чернышов, ГИГ и Госсервисстрой будут ликвидированы.
Речь идет о строительстве по улице Генерала Жмаченко
Что должны знать инвесторы перед посещением отдела продаж
ГАСИ таки ликвидируют
Строительные нормы обновят по параметрическому методу
ЖК Граф на Екатерининской пытались начать строить без документов