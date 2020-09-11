Охотничий домик над гаражом: в Киеве нашли необычное строение на Виноградаре. Фото

В одном из столичных гаражных кооперативов на Виноградаре обнаружили "короля гаражей" – конструкцию с тремя этажами. Как сообщают местные, ей уже более пяти лет.

Однако, после фото в соцсетях, только недавно в районное управление благоустройства начали поступать жалобы.

Как сообщает ТСН, владелец уверяет, что помещение находится в его частной собственности и он имеет все документы. Он - охотник, поэтому интерьер оформлен в стиле охотничьего домика - на стенах висят рога и картина Шишкина.

На третьем этаже - надстройка с обита пластиковым балконом, на четвертом - апартаменты из сруба.

Эти сооружения входят в гаражный кооператив, из удобств здесь только электричество. Председатель кооператива рассказал инспектору по благоустройству, что не знает, есть ли документы у всех владельцев, кто поднял надстройки.

Необычный гараж на Виноградаре Фото: Google Maps

Инспектор вручил председателю кооператива предписание с запросом на разрешительные документы. Если документов нет, выносить ходатайство о демонтаже надстроек.

Местные жители рассказали, что сначала были против надстроек, но впоследствии привыкли и даже радуются, что четырехэтажное конструкция защищает их дома от шума и пыли со стороны автомобильной дороги. А владельцы других гаражей признались журналистам, что сами бы надстроили себе этажа, если бы была возможность.

Необычный гараж на Виноградаре Фото: Ihor Dudin

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