Одесский горсовет предупредил об опасности покупок квартир в ЖК Юпитер

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Инвестирование в ЖК Юпитер, который строится по улице Академика Вильямса, 43 в Одессе, может нести ряд угроз.
Об этом сообщили в городском совете, добавив, что строительство здесь незаконно.
Власти Одессы отмечают, что у застройщика нет градусловий и документов, разрешающих вести строительные работы на этом участке, согласно данным кадастра.
Несмотря на выявленные очевидные нарушения в ЖК Юпитер стартовали продажи квартир. Объявления об этом распространяют в сети Интернет. По информации, содержащейся на интернет-ресурсах, на данном земельном участке планируется строительство 214-квартирного 2-секционного 16-этажного ЖК Юпитер.
Строительство ЖК Юпитер
omr.gov.ua
В реестре строительной деятельности говорится, что по ул. Академика Вильямса, 43 зарегистрировано уведомление о начале выполнения подготовительных работ: здесь снесли ранее стоящие постройки, территорию оградили строительным забором. Тем временем сотрудники ГАСК зафиксировали, что застройщик установил на участке уже около 20 свай.
В связи с этим комиссия обратилась в полицию, чтобы не допустить на участке незаконное строительство.
Как сообщали НЕРУХОМІ, на заседании Одесского городского совета в среду, 3 февраля, было принято решение о введении новых стандартов в застройке города. Минимальное расстояние между частными жилыми домами и восьмиэтажными домами до 8 этажей должно составлять минимум 15 метров. При строительстве высоток (выше 9 этажей) – расстояние от фасадов нового дома до границы земельного участка должно быть не менее 20 метров.
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